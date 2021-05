6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (28.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.S IMMO habe Q1-Zahlen vorgelegt, wobei diese größtenteils den Analysten-Erwartungen entsprechen würden. Die Ergebnisse der S IMMO in Q1 seien ähnlich wie in anderen von Lockdowns betroffenen Quartalen (z.B. Q4) gewesen und hätten daher keine großen Überraschungen gebracht. Der Gesamtumsatz habe bei EUR 43 Mio. (RBIe EUR 42,2 Mio.) gelegen, wobei die Mieteinnahmen EUR 32,0 Mio. (RBIe 31,4 Mio.), die Hotels EUR 1,9 Mio. (RBIe EUR 2,1 Mio.) und die an die Mieter weiterverrechneten Betriebskosten EUR 9,1 Mio. (RBIe EUR 8,7 Mio.) beigetragen hätten. Der Grund für den Rückgang in Höhe von EUR 7 mn im Jahresvergleich sei wenig überraschend das Hotelgeschäft aufgrund der Schließungen im Quartal gewesen.Das EBITDA habe aufgrund eines besseren sonstigen betrieblichen Ergebnisses (EUR 2 Mio. vs. RBIe EUR 0,6 Mio.) und leicht gesunkener Administrationskosten (EUR 5,1 Mio. vs. RBIe EUR 5,6 Mio.) etwas über den Analysten-Erwartungen gelegen. Das Betriebsergebnis sei durch Bewertungseffekte in Höhe von EUR 2,5 Mio. leicht unterstützt worden, wobei die größeren Effekte in Höhe von EUR 85 Mio. für Q2 erwartet würden. Der FFO I habe mit EUR 9,5 Mio. nur geringfügig unter den Analysten-Erwartungen gelegen, habe aber dem Q4 2020 geglichen, einem ebenfalls von Lockdowns betroffenen Quartal.Die EPRA und IFRS Buchwerte je Aktie hätten sich auf EUR 25,05 (Q4 EUR 24,3) bzw. EUR 19,93 (Q4 EUR 19,34) erholen können, hauptsächlich getrieben durch einen positiven Bewertungseffekt im sonstigen Gesamtergebnis aus den Beteiligungen an der CA Immo und Immofinanz. Die Liquidität sei im Quartal auf EUR 216 Mio. (von EUR 64,5 Mio. zum Jahresende) aufgrund einer grünen Anleiheplatzierung im Januar gestiegen. Das Management habe erklärt, dass es derzeit potenzielle Akquisitionsmöglichkeiten in Deutschland und CEE prüfe und eine nachhaltige Verbesserung der Marktposition in Osteuropa anstrebe.Die Analysten würden die Veröffentlichung als neutral einstufen, da die Ergebnisse im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. Positiv würden sie die Erholung der Buchwerte sehen, die jedoch aufgrund der Kursentwicklung von CA Immo und IMMOFINANZ erwartet worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen zwölf Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.