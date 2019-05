Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

20,15 EUR (27.05.2019)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

20,30 EUR +0,74% (28.05.2019, 09:00)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (28.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) zu akkumulieren.Der in Wien ansässige Immobilienkonzern S IMMO AG besitze ein sehr gut diversifiziertes Portfolio von Büro-, Geschäfts- und Wohnimmobilien im Volumen von rund 2,2 Mrd. Euro in sieben europäischen Ländern. Die Kernmärkte Deutschland und Österreich würden einen Anteil von rund 67% am Bestand ausmachen, während die Regionen Osteuropa und Südosteuropa einen Anteil von rund 33% am Portfolio hätten.Das Unternehmen habe den Bericht zum ersten Quartal 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz am Nachmittag eingeladen. Der Auftakt in das neue Geschäftsjahr sei mit einer Steigerung des FFO I um 10% und des cash-getriebenen operativen EBITDA Ergebnisses um 13% durchaus gelungen. Die Mieteinnahmen seien um 11% gestiegen und ebenso die Erlöse aus dem Hotelgeschäft. Das Unternehmen habe in den letzten Quartalen Flächen im Berliner Speckgürtel von rund 1 Mio. Quadratmetern erworben und zudem auch vielversprechende Assets in Bukarest und Budapest, wo mit Preissteigerungen zu rechnen sein werde. Der 15-stöckige Bürotower The Mark sei im ersten Quartal fertig gestellt und an eine Reihe von sehr namhaften Mietern übergeben worden, was dem künftigen Cash Flow ebenfalls erheblich helfe.Das Unternehmen habe zudem eine signifikante Steigerung des EPRA NAV je Aktie um 5% auf 22,27 Euro in den ersten drei Monaten vermeldet. Die gute Nachrichtenlage sei vor einer Woche durch die Platzierung einer 150 Mio. Euro Unternehmensanleihe zu lukrativen Konditionen (1,875% p.a. für 7 Jahre) abgerundet worden. Der Analyst erhöhe das Kursziel für S IMMO aufgrund des guten Starts in das neue Geschäftsjahr von 21,50 auf 22,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link