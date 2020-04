Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN: DE0005104806



510480



SYZ



SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (27.04.2020)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Bereits Ende Januar 2020 habe die SYZYGY vorläufige Zahlen präsentiert und mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2019 wurden diese bestätigt. Wie damit bereits bekannt gewesen sei, habe die Gesellschaft in 2019 einen Umsatzrückgang in Höhe von -2,4% auf 64,24 Mio. EUR (VJ: 65,82 Mio. EUR) ausgewiesen, der leicht unter der zum Halbjahr angepassten Guidance einer stabilen Umsatzentwicklung gelegen habe. Verantwortlich dafür sei die erneute Schwäche bei den internationalen Tochtergesellschaften gewesen, hier vor allem bei den in Großbritannien tätigen Töchtern. Budgetrückgänge bei wichtigen Kunden hätten im internationalen Geschäft zu einem Umsatzrückgang in Höhe von 25,4% auf 16,16 Mio. EUR (VJ: 21,66 Mio. EUR) geführt. Gewohnt stark habe sich hingegen das Deutschland-Geschäft entwickelt. Das Umsatzwachstum in Höhe von 6,7% auf einen neuen Rekordwert von 49,67 Mio. EUR (VJ: 46,57 Mio. EUR) gebe die gute Entwicklung bei den Neukunden sowie im Bestandskundengeschäft wieder.Die leicht rückläufigen Umsatzerlöse sowie der negative Ergebnisbeitrag der UK-Tochtergesellschaften hätten insgesamt einen auf 5,50 Mio. EUR (VJ: 6,07 Mio. EUR) rückläufigen EBIT zur Folge gehabt. Im Geschäftsbericht 2018 sei eine 10%ige EBIT-Steigerung, im Halbjahresbericht 2019 eine EBIT-Marge von 8% bis 9% in Aussicht gestellt worden. Die reduzierte EBIT-Prognose sei dabei mit einer EBIT-Marge von 8,6% erfüllt worden. Unterm Strich habe SYZYGY ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 3,47 Mio. EUR (VJ: 4,72 Mio. EUR) erzielt.Die noch nicht abzusehenden Auswirkungen aus der Covid-19-Pandemie würden die Stabilität der Vermögenslage von Gesellschaften in den Fokus rücken. SYZYGY weise diesbezüglich solide Bilanzrelationen auf. Zwar habe sich die EK-Quote, bei einem Eigenkapital in Höhe von 52,94 Mio. EUR (31.12.18: 54,00 Mio. EUR) auf 44,3% (31.12.18: 49,3%) reduziert, dies sei in erster Linie auf die erstmalige Anwendung von IFRS 16 zurückzuführen. Unverändert verfüge die Gesellschaft aber über eine vergleichsweise solide Eigenkapitalausstattung, wobei gleichzeitig mit lediglich rund 2,00 Mio. EUR nur geringe Bankverbindlichkeiten in Anspruch genommen würden. Dies erhöhe die Flexibilität in einem möglichen Krisenszenario.Das EBIT sollte, wie vom SYZYGY-Vorstand erwartet, im mittleren einstelligen Bereich ausfallen. SYZYGY habe diesbezüglich sowohl beim Personalaufwand (Kurzarbeit, Restrukturierung, etc. Maßnahmen eingeleitet) als auch bei den sonstigen Aufwendungen die Möglichkeit, Kosteneinsparungen zu erzielen. Während die Analysten für 2020 einen Rückgang der EBIT-Marge auf 5,3% unterstellen würden, könnte die Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren hier vergleichsweise schnell deutliche Verbesserungen erzielen. Für 2021 würden die Analysten mit einem Margenanstieg auf 10,0% und für 2022 auf 10,4% rechnen.Auf dieser Grundlage haben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel in Höhe von 9,25 EUR ermittelt. Nach dem starken Kursrückgang der SYZYGY-Aktie belaufe sich das aktuelle Kurspotenzial auf rund 60% und die Analysten würden daher das Rating "kaufen" vergeben. (Analyse vom 24.04.2020)