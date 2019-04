Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (10.04.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Mit einer erneut außerordentlich guten Umsatzentwicklung der in Deutschland ansässigen Tochtergesellschaften sei der SYZYGY-Konzern in der Lage gewesen, die Umsatzbasis um 8,5% auf 65,82 Mio. EUR (VJ: 60,67 Mio. EUR) auszubauen. Dabei hätten die Umsätze in Deutschland um 6,27 Mio. EUR zugelegt, insbesondere als Folge der Ausweitung des Bestandskundengeschäftes sowie des erstmals ganzjährigen Einbezugs der in 2017 erworbenen Gesellschaften SYZYGY Performance GmbH und diffferent GmbH. Aufgrund des weiterhin schleppenden Neukundengeschäfts sowie unverändert niedriger Budgetabrufe von bestehenden Kunden hätten die im Ausland erzielten Umsätze auf niedriger Basis um 0,77 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert gelegen.Das Umsatzwachstum in Höhe von 8,5% liege leicht unter der ursprünglichen Unternehmens-Guidance eines zweistelligen Umsatzwachstums. Die EBIT-Prognose einer EBIT-Marge im oberen einstelligen Bereich sei aber voll erfüllt worden. Das EBIT habe dabei überproportional um 48,1% auf 6,07 Mio. EUR (VJ: 4,10 Mio. EUR) deutlich zugelegt, was einem Anstieg der EBIT-Marge auf 9,2% (VJ: 6,8%) gleichkomme. Die mittelfristige Zielmarge liege bei mindestens 10%, was damit nahezu erreicht worden sei. Effizienzverbesserungen sowie der Wegfall außerordentlicher Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung bei der Berliner Tochtergesellschaft SYZYGY Berlin GmbH seien wichtige Impulsgeber für die Rentabilitätssteigerung gewesen.In den vergangenen Monaten habe die SYZYGY AG einige Neukundengewinne melden können. Darunter seien neue Projekte mit Daimler Financial Services, Deutsche Bahn, Huawei, PayPal, Porsche sowie mit der Deutsche Lufthansa Group gesichert worden. Besonders die Deutsche Lufthansa Group, für die SYZYGY zur digitalen Leadagentur ausgewählt worden sei, sei hier erwähnenswert. Während bislang die OnlineAuftritte der einzelnen Marken wie Austrian Airlines, Lufthansa und SWISS jeweils von einzelnen Agenturen betreut worden seien, werde künftig die SYZYGY eine umfassende Betreuung aller Marken vornehmen.Gemäß DCF-Bewertungsmodell liege das Kursziel bei 12,15 EUR je Aktie (zuvor: 11,70 EUR). Der leichte Kurszielanstieg basiere dabei ausschließlich auf dem erstmaligen Einbezug der 2020er Prognosen in die konkrete Schätzperiode, die die Basis für die nachfolgende Stetigkeitsphase darstelle. Die 2020er Prognosen lägen dabei höher als die 2019er Schätzungen, der bisher letzten Schätzperiode.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, der SYZYGY-Aktie das Rating "kaufen". (Analyse vom 10.04.2019)