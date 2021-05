Börsenplätze SYZYGY-Aktie:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom. (07.05.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Im ersten Quartal 2021 habe die SYZYGY AG mit Gesamtumsätzen in Höhe von 15,06 Mio. Euro (VJ: 14,93 Mio. Euro) ein moderates Umsatzwachstum in Höhe von 0,9% erwirtschaftet. Zwar weise die Gesellschaft noch eine niedrige Wachstumsdynamik auf, es sei jedoch eine klare Trendumkehr zu erkennen, nachdem die vergangenen Perioden noch von rückläufigen Umsätzen geprägt gewesen seien. Diese Trendumkehr sei dabei insbesondere eine Folge eines starken Umsatzzuwachses der internationalen Tochtergesellschaften. In Großbritannien und in den USA sei mit einem Ausbau des Bestandskundengeschäftes ein Umsatzanstieg in Höhe von 34,4% erreicht worden, was als ein deutliches Zeichen einer nachhaltigen Trendumkehr gewertet werden könne.Dem gegenüber stehe eine leicht rückläufige Entwicklung der inländischen Umsätze in Höhe von -2,9%.Nachdem die SYZYGY AG auch in Deutschland ab dem zweiten Quartal 2020 von starken Umsatzrückgängen geprägt gewesen sei, sei hier eine Aufholtendenz sichtbar. In den letzten drei Quartalen 2020 habe der durchschnittliche Umsatzrückgang bei -8,5% gelegen und somit sei im ersten Quartal 2021 eine Abschwächung dieser Tendenz erkennbar.Dem leichten Umsatzanstieg in Höhe von 0,9% stehe eine deutliche EBIT-Verbesserung um 42,8% auf 1,57 Mio. Euro (VJ: 1,10 Mio. Euro) gegenüber, sodass die EBIT-Marge insgesamt auf 10,4% (VJ: 7,4%) signifikant angestiegen sei. Im Q1-Vergleich markiere das erreichte EBIT-Niveau einen neuen Rekordwert.Die Analysten würden ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bestätigen und für 2021 unverändert von einem Umsatzanstieg in Höhe von 10% auf 61,07 Mio. Euro ausgehen. Diese Umsatzdynamik würden sie in ihren Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre beibehalten. Ihre ebenfalls unveränderte EBIT-Prognose in Höhe von 6,09 Mio. Euro entspreche einer erwarteten EBIT-Marge von 10,0% und sollte angesichts des Q1-Wertes gut zu erreichen sein. Auch für die Folgejahre würden sie weitere Rentabilitätsverbesserungen unterstellen. Da sie ihre Schätzungen unverändert beibehalten würden, würden sie ihr Kursziel von 9,60 Euro je Aktie bestätigen.Beim aktuellen Aktienkurs in Höhe von 6,10 Euro vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link