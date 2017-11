XETRA-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

11,24 EUR +0,13% (07.11.2017, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

11,251 EUR +1,25% (07.11.2017, 09:20)



ISIN SYZYGY-Aktie:

DE0005104806



WKN SYZYGY-Aktie:

510480



Ticker-Symbol SYZYGY-Aktie:

SYZ



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (07.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) und senken ihr Kursziel.Mit Veröffentlichung des 9-Monatsberichtes 2017 habe das Management der SYZYGY AG die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2017 reduziert. Sei bislang noch ein leichtes Umsatzwachstum sowie eine leicht überproportionale Ergebnisentwicklung unterstellt worden, erwarte man nun leicht unterhalb des Vorjahres liegende Umsatzerlöse bei einer geringfügig niedrigeren EBIT-Marge. Die anorganischen Effekte aus dem Erwerb der Catbird Seat GmbH sowie der diffferent GmbH könnten demnach die weggefallenen Umsatzanteile, welche primär der Berliner Tochtergesellschaft zuzurechnen seien, nicht kompensieren. Die Analysten würden daher ihre 2017er Umsatzprognosen von bisher 66,47 Mio. Euro auf nun 63,95 Mio. Euro reduzieren.Ab dem kommenden Geschäftsjahr 2018 sollte der Gesellschaft die Rückkehr zum Wachstum gelingen. Erstmalig seien darin die Umsatzerlöse der Catbird Seat GmbH, welche sich gemäß den Prognosen auf 4,5 Mio. Euro belaufen dürften, ganzjährig einbezogen. Analog dazu würden die Analysten, infolge der erstmaligen Konsolidierung der im September 2017 erworbenen diffferent GmbH, einen anorganischen Umsatzbeitrag in Höhe von ca. 9,5 Mio. Euro unterstellen. Unter Berücksichtigung dieser beiden Effekte würden sie für 2018 mit einem Anstieg der Umsatzerlöse um 12,7 Mio. Euro auf 76,65 Mio. Euro rechnen.Auf Ergebnisebene werde das laufende Geschäftsjahr noch von Sondereffekten in Verbindung mit der Geschäftsaufgabe der Tochtergesellschaft Hi-ReS! Berlin GmbH geprägt sein. Nachdem hier die Rückkehr zur Profitabilität nicht gelungen sei, habe die SYZYGY AG die Schließung dieser Tochter beschlossen, was naturgemäß mit Restrukturierungsaufwendungen einhergehe. Dementsprechend, aber auch aufgrund der nun erwarteten niedrigeren Umsatzbasis, hätten die Analysten ihre 2017er EBIT-Prognose auf 5,40 Mio. Euro (bisher: 5,88 Mio. Euro) reduziert. Nach dem Wegfall der Sonderaufwendungen sollte im kommenden Geschäftsjahr auch auf operativer Ergebnisebene wieder ein sichtbarer Sprung vollzogen werden.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 11,28 Euro liegt das Kurspotenzial bei unter 10%, weswegen Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, die SYZYGY-Aktie auf "halten" einstufen. (Analyse vom 07.11.2017)Börsenplätze SYZYGY-Aktie: