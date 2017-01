XETRA-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

11,90 EUR 0,00% (27.01.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

11,901 -0,62% (27.01.2017, 19:17)



ISIN SYZYGY-Aktie:

DE0005104806



WKN SYZYGY-Aktie:

510480



Ticker-Symbol SYZYGY-Aktie:

SYZ



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (27.01.2017/ac/a/nw)

Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Mit der Unternehmensmeldung vom 24.01.2017 habe die SYZYGY AG die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 bekanntgegeben sowie erstmals eine Prognose für 2017 kommuniziert. Erwartungsgemäß sei die Gesellschaft dabei in der Lage gewesen, mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 12,2% auf 64,30 Mio. Euro (GJ 2015: 57,31 Mio. Euro), zum vierten Mal in Folge ein zweistelliges Wachstum zu erreichen und damit einen neuen Umsatzrekordwert zu markieren. Die GBC-Prognosen (bisherige GBC-Prognose: 64,33 Mio. Euro) seien damit exakt erreicht worden. Allerdings hätte die SYZYGY AG ein um 2,0 Mio. Euro deutlich höheres Umsatzwachstum erzielen können. Negative Währungseffekte aus dem nochmals zum Jahresende hin verstärkten weiteren Kursverfall des britischen Pfunds hätten sich belastend auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt.Das operative Ergebnis habe sich zwar um ca. 6,3% auf 5,60 Mio. Euro (VJ: 5,27 Mio. Euro) verbessert, die im Vergleich zum Umsatz nur unterproportionale Entwicklung sei etwas unter der GBC-Erwartungen geblieben (GBC-Prognose: 6,16 Mio. €). Die GBC-Analysten würden davon ausgehen, dass der Verlust des BMW-Portalbudgets der Tochtergesellschaft Hi-ReS! Berlin GmbH bereits in 2016 eine negative Ergebnisauswirkung gehabt habe. Im Rahmen einer Budgetneuvergabe habe die SYZYGY-Tochter im November 2016 ihren größten Kunden verloren. Unterm Strich sei ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 Euro verblieben. Darauf aufbauend plane die Gesellschaft erneut eine Dividendensteigerung auf 0,38 Euro (Dividendenrendite: 3,2 %) vorzuschlagen.Der Verlust des BMW-Portaletats sowie eine möglicherweise weiterhin schwache Entwicklung des britischen Pfunds dürften die Umsatzentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2017 belasten. Schätzungsweise dürfte der BMW-Etat im einstelligen Millionen-Bereich gelegen haben. Das SYZYGY-Management rechne daher mit einer moderaten Steigerung der Umsätze im einstelligen Bereich, was einer rückläufigen Wachstumsdynamik gleichkommen würde. Folglich hätten die GBC-Analysten ihre Wachstumsrate beim Umsatz von zuvor 17,4% auf 5,8% reduziert und würden nunmehr mit Umsätzen in Höhe von 68,03 Mio. Euro (bisherige GBC-Prognose: 75,50 Mio. Euro) rechnen. Parallel dazu hätten sie, bei nahezu unveränderten Margenerwartungen, auch das operative Ergebnis reduziert. Hier sei anzumerken, dass eine mögliche Schwäche des britischen Pfunds gegenüber dem Euro keine Ergebnisauswirkung habe, da die Kosten der in UK ansässigen SYZYGY-Töchter ebenfalls in der Fremdwährung abgerechnet würden.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau sowie vom reduzierten Kursziel nehmen wir unser Rating für die SYZYGY-Aktie auf "halten" (zuvor: "kaufen") herunter, so Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2017)Börsenplätze SYZYGY-Aktie: