Börsenplätze SYZYGY-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

10,60 EUR -1,40% (08.02.2018, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

10,65 EUR -0,47% (08.02.2018, 11:40)



ISIN SYZYGY-Aktie:

DE0005104806



WKN SYZYGY-Aktie:

510480



Ticker-Symbol SYZYGY-Aktie:

SYZ



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (08.02.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) von 12,10 auf 11,70 Euro.Die SYZYGY AG weise gemäß aktueller Adhoc-Meldung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzrückgang in Höhe von rund 6,0% auf 60,6 Mio. Euro (VJ: 64,3 Mio. Euro) auf. Der Verlust eines Teilbereiches des BMW-Etats der Tochtergesellschaft Hi-ReS! Berlin habe dabei eine Umsatzlücke im höheren einstelligen Millionenbereich zur Folge gehabt. Das letztendlich erreichte Umsatzniveau liege unterhalb der zuletzt angepassten Umsatzprognosen in Höhe von 63,95 Mio. Euro. Analog dazu habe das Ergebnisniveau mit einem EBIT in Höhe von 4,0 Mio. Euro unterhalb der Erwartungen (GBC-Prognose: 5,4 Mio. Euro) gelegen.Das abgelaufene Geschäftsjahr sei dabei von mehreren Faktoren geprägt gewesen. Einerseits habe der BMW-Etatverlust zur Schließung der Tochtergesellschaft Hi-ReS! Berlin geführt, was mit entsprechenden Sonderaufwendungen einhergegangen sei. Darüber hinaus werde von Kundenseite ein umfassenderes Produkt- und Serviceangebot verlangt, weswegen die SYZGY AG eine anorganische Ausweitung der Wertschöpfung umgesetzt habe. Ein wichtiger Bestandteil hiervon sei der im Oktober 2017 erfolgte Erwerb des Strategieberaters diffferent GmbH, womit künftig die strategische Beratung forciert adressiert werden könne. Nennenswerte, positive anorganische Effekte aus der horizontalen Ausweitung der Produktpalette würden erst im laufenden Geschäftsjahr 2018 sichtbar werden, wohingegen ein Teil der Integrationsaufwendungen in 2017 angefallen gewesen sei.Zunächst sei es geplant, die ausgeweitete Produktpalette in Deutschland zu etablieren. Flankierend hierzu solle der Bereich Customer-Experience (USEEDS GmbH) stärker in den Vordergrund rücken. Gemäß Unternehmensangaben entwickle sich neben den klassischen digitalen Geschäftsfeldern zudem das Content Marketing sehr vielversprechend. Der SYZYGY-Vorstand rechne vor diesem Hintergrund in 2018 mit einem deutlichen zweistelligen Umsatzwachstum und einer proportionalen operativen Ergebnisentwicklung.Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst ein neues Kursziel in Höhe von 11,70 Euro (bisher: 12,10 Euro) je Aktie ermittelt. Die Kurszielreduktion sei ausschließlich eine Folge der angepassten 2018er Prognosen, wohingegen die mittel- bis langfristige Plandaten unverändert geblieben seien. Ausgehend vom aktuellen Kursniveauvergibt Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, für die SYZYGY-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin das Rating halten. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link