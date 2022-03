Tradegate-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

17,90 EUR +1,02% (16.03.2022, 11:59)



ISIN SYNLAB-Aktie:

DE000A2TSL71



WKN SYNLAB-Aktie:

A2TSL7



Ticker-Symbol SYNLAB-Aktie:

SYAB



Kurzprofil SYNLAB AG:



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.



Weitere Informationen finden Sie unter www.SYNLAB.com. (16.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SYNLAB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SYNLAB AG (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) unter die Lupe.Eine etwas höhere Umsatzprognose habe das Papier des Münchner Unternehmens am Mittwoch zunächst kräftig angetrieben. SYNLAB habe den Ausblick auf das laufende Jahr wegen einer weiter hohen Nachfrage u.a. nach Covid-19-Tests leicht angehoben. Für etwas Enttäuschung habe bei den Anlegern die erste Dividende gesorgt. Diese falle mit 33 Cent etwas niedriger aus als die von Bloomberg erfassten Experten prognostiziert hätten.Die SYNLAB-Aktie habe sich mit dem jüngsten Kursanstieg aus ihrem Abwärtstrend befreien können. Sie sei derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2022)