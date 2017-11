Börsenplätze SYGNIS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SYGNIS-Aktie:

1,455 EUR -2,35% (08.11.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SYGNIS-Aktie:

1,48 EUR -1,99% (08.11.2017, 18:18)



ISIN SYGNIS-Aktie:

DE000A1RFM03



WKN SYGNIS-Aktie:

A1RFM0



Ticker-Symbol SYGNIS-Aktie:

LIO1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SYGNIS-Aktie:

SYGWF



Kurzprofil SYGNIS AG:



SYGNIS (ISIN: DE000A1RFM03, WKN: A1RFM0, Ticker-Symbol: LIO1, NASDAQ OTC-Symbol: SYGWF), mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung kompletter Genome entwickelte TruePrime ™ Produktlinie und SensiPhi®, welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript ™ Reverse Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (08.11.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYGNIS-Aktienanalyse von Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SYGNIS AG (ISIN: DE000A1RFM03, WKN: A1RFM0, Ticker-Symbol: LIO1, NASDAQ OTC-Symbol: SYGWF) weiterhin zu kaufen.Die SYGNIS AG habe mit der Übernahme der Innova Bioscience Ltd. das in 2017 eingeleitete anorganische Wachstum forciert. Mit dem Erwerb der in Cambridge (UK) ansässigen Innova solle eine Ausweitung der Produktpalette um den Bereich Proteinmarkierung, einem Verfahren, welches für die Proteinmessung von hoher Bedeutung sei, erfolgen. Gemäß eigenen Angaben sei die Innova mit einer Produktpalette von über 300 Produkten (in 24 Ländern IP-geschützt) einer der führenden Anbieter in diesem Bereich. Mit dieser Akquisition weise die SYGNIS AG nun eine deutlich größere Abdeckung des Workflows innerhalb der Genetik und der Proteinforschung auf.Mit dem Innova-Erwerb setze die SYGNIS AG die im Geschäftsjahr 2016 begonnene anorganische Wachstumsstrategie fort. Mit der Übernahme der Expedeon Holdings Ltd. habe die Gesellschaft bereits ein im Proteomik-Bereich tätiges Unternehmen erworben und damit mit Genetik und Proteomik beide wichtigen Teilbereiche der "Life Science" vereint. Noch Ende 2016 habe die SYGNIS AG mit der C.B.S. Scientific einen Systemanbieter im Bereich der Elektrophorese erworben.Nicht zuletzt durch den Innova-Erwerb habe die SYGNIS AG mittlerweile sowohl auf Produktebene als auch hinsichtlich der Unternehmensgröße eine kritische Masse erlangt, die es dem Unternehmen ermögliche, an den aktuellen Marktpotenzialen im Bereich F&E zu partizipieren. Zusätzliche Potenziale stammen nach Ansicht der Analysten der GBC AG insbesondere aus dem Diagnostikbereich, hier speziell aus einem zunehmenden Einsatz der personalisierten Medizin. Grundsätzlich werde damit ein Trend sichtbar, wonach NGS-Anwendungen (Next Generation Sequencing), also die von der SYGNIS AG angebotenen Technologien, zunehmend aus dem Forschungs- in den volumenstarken Klinikbereich verlagert würden.Der Break-Even dürfte, nachdem die akquisitionsbedingten Sondereffekte das Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres noch belasten würden, in 2018 erreicht werden. Beim operativen Cashflow sei der Break-Even bereits im 4. Quartal 2017 anvisiert.Auf dieser Basis haben die Analysten der GBC AG ihr DCF-Bewertungsmodell aktualisiert und einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 3,30 Euro (bisher: 3,70 Euro) ermittelt. Als kurszielmindernd wirke sich dabei insbesondere die im Zuge der Innova-Akquisition durchgeführte Kapitalerhöhung zu einem Preis in Höhe von 1,38 Euro und der dazugehörige Verwässerungseffekt aus. Insgesamt sei der von den Analysten ermittelte faire Unternehmenswert auf 153,14 Mio. Euro geklettert (bisher: 139,27 Mio. Euro).Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 1,49 Euro vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die SYGNIS-Aktie. (Analyse vom 08.11.2017)