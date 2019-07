Das ist die Story bei SÜSS MicroTec, die im zweiten Halbjahr 2019 an der Börse gespielt werden könnte, wenn die Halbleiterbranche für SÜSS MicroTec weitgehend intakt bleibt, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 22.07.2019)



Die SÜSS MicroTec AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München.



Haar (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) unter die Lupe.Der Abschwung in der Halbleiterindustrie sei weit und breit zu sehen. Zahlreiche Vertreter aus dem Sektor hätten bereits ihre Prognosen kappen müssen. Allerdings gebe es wie so oft auch Ausnahmen. SÜSS MicroTec. "Ich bin seit rund 30 Jahren in dieser Branche aktiv und habe schon sehr viele Abschwünge gesehen. Für SÜSS MicroTec ist der jetzige Abschwung der Schönste, den ich bisher erlebt habe", so CEO Franz Richter im Gespräch mit der "Vorstandswoche".Die Bayern seien von der derzeitigen Entwicklung in der Halbleiterbranche nämlich nicht richtig betroffen. "Wir stehen zu unserer Umsatzprognose für das Jahr 2019." Treiber für SÜSS MicroTec sei die weiterhin gute Nachfrage nach Fotomasken-Bearbeitungssystemen, wegen des Baus neuer Fabs mit EUV-Technologie. In diesem Bereich sei 2018 ein Umsatz von fast 34 Mio. Euro erzielt worden bei einem EBIT von 4,7 Mio. Euro. Ebenfalls positiv würden die Mikrooptik-Aktivitäten des Unternehmens verlaufen.Das Segment Bonder entwickle sich weiterhin auf einem hohen Niveau; vor allem die Nachfrage nach 3D-Integration bewege sich stabil. Für die 3D-IC-Technologie dürfte bisher Samsung der wichtigste Kunde gewesen sein. Laut Richter steige das Interesse auch seitens anderer Kunden für die 3D-Bonding-Technologie. Es dürfte sich um den koreanischen Halbleiterhersteller SK Hynix handeln, was der CEO allerdings nicht habe kommentieren wollen. Im Segment Bonder habe der Umsatz in 2018 bei rund 37 Mio. Euro gelegen und das EBIT habe 4,8 Mio. Euro betragen.Auf breiter Front gehe der Abschwung allerdings auch bei SÜSS MicroTec nicht ganz vorbei. Im Bereich Advanced Packaging von Hochfrequenzfiltern für Smartphones und Tablets sei der Abschwung im Produktionsvolumen durchaus spürbar. "Die Halbleiterzulieferer der Smartphone-Hersteller spüren die geringere Nachfrage. Das hat auch Auswirkungen für unser Geschäft. Allerdings ist das in unserer Prognose schon enthalten und wir können den Rückgang durch unsere anderen Bereiche gut kompensieren", erkläre Richter. Einen neuen Schub erhoffe sich der Firmenchef von neuen Smartphones der 5G-Generation. "Der Aufbau des 5G-Netzwerkes könnte für uns insgesamt sehr positiv sein, da wir von der Herstellung von kompatiblen Endgeräten profitieren können. Das sollte sich bei uns im nächsten Jahr oder spätestens in 2021 zeigen."Der Bedarf sei laut Richter in jedem Fall da. Solange sich der Pilotkunde nicht für eine andere Technologie entscheide, sei Richter optimistisch, auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Für den Standort Corona erwarte der CEO in diesem Jahr einen Verlustbeitrag von ca. 8 Mio. Euro. Ziel sei, in 2020 den Verlust deutlich zu reduzieren, selbst wenn keine Order für das Tool komme. "Wir prüfen mehrere Optionen für Corona mit dem Ziel, die Kosten zu senken und damit den Verlust zu verringern."Für das Jahr 2019 erwarte SÜSS MicroTec weiterhin einen Umsatz zwischen 200 und 215 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8%. Der Auftragseingang solle sich im ersten Halbjahr zwischen 80 und 90 Mio. Euro bewegen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres habe der Ordereingang bei 46,7 Mio. Euro gelegen. Der Umsatz habe mehr als 47 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 4,5% betragen. Für Q2 rechne SÜSS MicroTec mit einem Ordereingang zwischen 40 und 45 Mio. Euro. Im zweiten und dritten Quartal sollte er sich ebenfalls auf insgesamt 80 bis 90 Mio. Euro belaufen. Im Gesamtjahr erwarte Richter einen negativen Free Cashflow zwischen -5 bis -10 Mio. Euro. Capex werde sich in 2019 im Wesentlichen aufgrund von Investitionen in die Fertigungsstandorte in Deutschland und der Schweiz sowie dem Aufbau in Taiwan über dem Niveau der Vorjahre bewegen. Den Net Cash Bestand erwarte SÜSS MicroTec zum Jahresende bei etwa 20 Mio. Euro.In den kommenden Jahren werde SÜSS MicroTec von mehreren Megatrends profitieren. "Die Nachfrage nach Produktionsanlagen wird in den nächsten Jahren deutlich ansteigen, weil wir auch eine Zunahme der Anwendung sehen", so Richter. Trendthemen der Zukunft seien die Digitalisierung, Wireless Communication, Cloud Computing, IoT, Smart Factory, Autonomes Fahren sowie E-Mobilität und die weitere Automatisierung von Prozessen. "Wir sind für die Zukunft gut gerüstet und zuversichtlich, dass wir bis 2025 den Umsatz auf rund 400 Mio. Euro in etwa verdoppeln können."An der Börse werde SÜSS MicroTec derzeit lediglich mit 190 Mio. Euro kapitalisiert. Unterstelle man für 2019 einen Umsatz von ca. 205 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von rund 7%, dürften netto zwischen 7 und 8 Mio. Euro verdient werden. Der Hebel liege in der Gewinnsteigerung für 2020, wenn sich die Verluste aus Corona massiv verringern würden und das Unternehmen Wachstum zeigen könne. Dann könnte sich der Netto-Gewinn sogar auf bis zu 15 Mio. Euro fast verdoppeln. In dem Fall liege das KGV lediglich bei 12.