Mit den guten Zahlen und der Aussicht auf ein starkes Jahresergebnis dürfte die Aktie nun Kurs auf das Jahreshoch nehmen, so Michael Schröder. Mit dem Sprung über die 17-Euro-Marke würde ein Kaufsignal mit Ziel 19 Euro generiert. (Analyse vom 27.10.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SÜSS MicroTec-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

15,60 EUR +1,96% (27.10.2020, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

15,66 EUR +3,85% (27.10.2020, 09:30)



ISIN SÜSS MicroTec-Aktie:

DE000A1K0235



WKN SÜSS MicroTec-Aktie:

A1K023



Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SMHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SESMF



Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (27.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Richtung stimme: SÜSS MicroTec habe im dritten Quartal Umsatz und Gewinn erneut spürbar gesteigert. Zunehmende Investitionen im Rahmen der Einführung des Mobilfunkstandards 5G würden sich positiv bemerkbar machen. Der Vorstand überdenke eine Anhebung der Prognose. Die Aktie dürfte neue Jahreshochs ansteuern.Der Umsatz sei im dritten Quartal um 63,3 Prozent auf 60,6 Millionen Euro gestiegen. Das EBIT habe einen Wert von 9,0 Millionen Euro (Vorjahr: minus 4,9 Millionen Euro) erreicht. Damit liege die EBIT-Marge im dritten Quartal bei 14,9 Prozent. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal sei eine Marge von 12,3 Prozent erzielt worden. Für das erste Halbjahr stehe ein Wert von 2,8 Prozent zu Buche.SÜSS MicroTec zähle zu den führenden Herstellern von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte. Die Gesellschaft könne dabei Maschinen für alle wesentlichen Arbeitsschritte aus einer Hand anbieten, von der Belackung, Aushärtung und Entwicklung über die Justierung bis hin zum Bonden, also dem Verbinden der einzelnen Grundplatten für elektronische Bauelemente (Wafer) oder der Chip-Integration.Zunehmende Investitionen der Kunden im Zusammenhang mit der Einführung des Mobilfunkstandards 5G würden spürbaren Rückenwind liefern. Die Orderbücher seien prall gefüllt.Würden Themen wie Plattformstrategie oder Prozessoptimierung weiter nach Plan umgesetzt, sollte die im Juli bereits leicht modifizierte Prognose für das laufende Jahr am Ende des Jahres mindestens übertroffen oder sogar noch einmal nachgebessert werden. Die Umsatzerwartung sei damals auf eine Bandbreite von 240 Millionen bis 260 Millionen Euro angehoben worden. Die EBIT-Marge sollte sich ebenfalls verbessern und zwischen drei und fünf Prozent liegen. Zum Vergleich: Nach neun Monaten komme SÜSS auf einen Umsatz von 174 Millionen Euro und ein EBIT von 12,2 Millionen Euro. Daraus resultiere eine Marge von 7,0 Prozent.Auch der Blick über den Tellerrand passe: Bis 2025 solle der Umsatz bei 400 Millionen Euro liegen bei einer EBIT-Marge von 15 Prozent. Zum Vergleich: 2019 habe die Gesellschaft noch Umsatze in Höhe von rund 213 Millionen Euro generiert und dabei noch rote Zahlen geschrieben.Die Nachfrage boome: Die zunehmende Anwendung der 5G-Technologie, aber auch die wachsende Nachfrage im Bereich Elektromobilität sowie das autonome Fahren würden beiden Gesellschaften in die Karten spielen.