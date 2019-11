Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (04.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) unter die Lupe.Wie erwartet habe SÜSS Microtec zuletzt konjunkturbedingte Schwächen in einzelnen Marktsegmenten durch äußerst positive Entwicklungen in anderen Segmenten mehr als ausgleichen können. Aber: Der für das vierte Quartal sehr stark erwartete Umsatz werde aufgrund damit einhergehender Produktivitätsverluste im dritten und vierten Quartal nicht ausreichen, um die bisher angestrebte untere Ende der EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8,0 Prozent (Vorjahr: 5,3 Prozent) noch zu erreichen. Anders als noch zum Halbjahr erwartet, hätten im dritten Quartal noch keine positiven EBIT-Beiträge erzielt werden können. Einige erwartete Aufträge zu vorproduzierten Maschinen seien erst gegen Ende des dritten Quartals erteilt worden, wodurch sich die Auslieferung und Umsatzwirksamkeit in das vierte Quartal verschieben werde. Der Vorstand gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die EBIT-Marge für das Gesamtjahr nun zwischen 4,0 und 5,0 Prozent liegen werde."Ausschlaggebend für die Rücknahme der EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2019 sind insbesondere Produktivitätsverluste in den ersten Quartalen mit geringer Auslastung, die nicht wie zunächst erwartet bereits im dritten Quartal aufgeholt werden konnten. Der geringer als geplante Umsatz im dritten Quartal wird in den kommenden Wochen durch Überstunden und den zusätzlichen Einsatz externer Kräfte zwar weitgehend ausgeglichen werden können, bei der Produktivität ergeben sich durch diese Maßnahmen aber Abstriche. Zusätzlich belasten negative Währungseffekte in der Größenordnung von etwa einer Millionen Euro das Ergebnis", sage Finanzvorstand Robert Leurs.Doch die viel zitierte Talsohle könnte nun durchschritten sein. "Der ungewöhnlich starke Auftragseingang im dritten Quartal, vor allem in den Bereichen Fotomasken-Equipment und Mikrooptik, stimmt uns sehr optimistisch für das vierte Quartal und darüber hinaus", sage Konzernchef Franz Richter. "Zudem deuten die aktuell veröffentlichten Investitionsbudgets der großen Auftragsfertiger (OEM) darauf hin, dass die neuen technologischen Entwicklungen, allen voran die Umstellung auf den 5G-Mobilfunkstandard, an Fahrt gewinnen."Der Auftragseingang im dritten Quartal habe sich mit 66 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum um satte über 40 Prozent erhöht. Die Gesellschaft gehe daher davon aus, dass die bisher veröffentlichte Prognose von 95 Millionen Euro Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2019 deutlich übertroffen werde. Zum 30. September betrage der Auftragsbestand 115,3 Millionen Euro und liege damit um rund 28 Prozent über den 90 Millionen Euro am Vorjahresstichtag.Die SÜSS-Aktie sei nach Veröffentlichung der Prognoseanpassung zunächst knapp zehn Prozent auf 8,72 Euro abgesackt. Im Anschluss habe die Aktie aber aufgedreht und sei 10,50 Euro nach oben geschossen.Die gut gefüllten Orderbücher kämen in einem von Investitionszurückhaltung geprägten Marktumfeld bei den Investoren gut an und würden die überraschend schwache EBIT-Marge ausstechen. Die zunehmende Anwendung der 5G-Technologie, die wachsende Elektromobilität sowie das autonome Fahren würden der Gesellschaft in die Karten spielen und sollten auch in Zukunft für starkes Wachstum sorgen. 2020 dürfte der Gewinn wieder anziehen - vor allem, wenn es gelingt, die Verluste bei der Scanner-Fertigung am US-Standort Corona zu reduzieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SÜSS MicroTec-Aktie. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link