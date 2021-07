Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

26,36 EUR -2,30% (22.07.2021, 10:58)



Xetra-Aktienkurs SUSE-Aktie:

26,25 EUR -2,63% (22.07.2021, 10:46)



ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (22.07.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SUSE: Wachstum abgekühlt - Anleger reagieren enttäuscht - AktienanalyseDer erst seit wenigen Wochen börsennotierte Linux-Anbieter SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) hat vergangene Woche seine Q2-Zahlen präsentiert - und Anleger damit enttäuscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar habe der bereinigte Umsatz dank eines guten Cloud-Geschäfts und der Übernahme des Kubernetes-Anbieters Rancher Labs um neun Prozent auf 136,8 Mio. Dollar zugelegt. Im ersten Quartal habe das Wachstum allerdings noch 17 Prozent betragen. Auf der Ergebnisseite hätten sich zudem die Investitionen in neue Mitarbeiter und in den Börsengang bemerkbar gemacht. So habe Suse nach einem deutlichen Zuwachs im ersten Quartal beim bereinigten Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) nun einen Rückgang um drei Prozent auf rund 48 Mio. Dollar hinnehmen müssen. Die entsprechende Marge sei auf 35 Prozent nach 40 Prozent ein Jahr zuvor gesunken.Zwar habe das Unternehmen betont, das zweite Quartal sei gemäß den Erwartungen verlaufen - und daher seine bereits im Börsenprospekt veröffentlichten Prognosen bestätigt, wonach die bereinigten Erlöse in diesem Jahr bei 550 bis 700 Mio. Dollar und die bereinigte EBITDA-Marge im mittleren 30-Prozentbereich landen solle. Anleger hätten dennoch den Rückzug angetreten - und die Aktie des Open-Source-Spezialisten unter den Ausgabepreis vom IPO Ende Mai bei 30 Euro geschickt. Analysten hingegen hätten deutlich entspannter reagiert. Sie würden unter anderem darauf verweisen, dass SUSE mit einem kräftigen Abschlag zur Konkurrenz gehandelt werde - und würden allein deswegen deutlich höhere Notierungen für gerechtfertigt halten. (Ausgabe 28/2021)Börsenplätze SUSE-Aktie: