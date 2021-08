Xetra-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (02.08.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Die operative Entwicklung in der ersten Jahreshälfte 2021 sei aus Sicht des Analysten bemerkenswert gewesen und unterstreiche die nachhaltige Effektivität des Covid-19-Maßnahmenpakets und der Strategieentwicklung. Trotz erheblicher Rohstoffkostensteigerungen und ungenügender Verfügbarkeiten durch die Zulieferer habe SURTECO im zweiten Quartal 2021 die gute Entwicklung der ersten drei Monate fortsetzen können.Nachdem die Eckdaten zu Konzernerlösen und operativem Ergebnis bereits in einer Vorabmeldung bekannt gegeben worden seien, habe das Interesse des Analysten insbesondere auf den Bereichsdaten gelegen. Im umsatzstärksten Segment Decoratives, wo vor allem Dekorpapiere, Finishfolien und Kantenbänder hergestellt würden, seien die Erlöse im Halbjahr 2021 auf EUR 274,5 Mio. um 27,9% gestiegen. Dabei habe SURTECO über alle Produktbereiche hinweg von einer hohen Nachfrage der Holzwerkstoff-, Küchen-, Bad- und Caravanindustrie profitiert. Im Segment Profiles (Umsatz EUR 67,3 Mio., +35,7% YoY), in dem vor allem Boden- und Sockelleisten sowie technische Profile angeboten würden, seien sowohl die deutlich verbesserte Baukonjunktur als auch der Covid-19-bedingte Nachfrageschub aus DIY-Märkten erfolgreich genutzt worden. Als Komplettsortimenter biete SURTECO nicht nur Kunststoff-, sondern auch Holzleisten an, so dass die Positionierung in Bau- und Fachmärkten deutlich habe verbessert werden können. Im kleinsten Segment Technicals, das etwa mit Imprägnaten, Kantenbändern, Finish-, Kunststoff- oder Hybridfolien Nischenmärkte in der Möbelindustrie und im Schiffsbau bediene, seien die Erlöse im ersten Halbjahr 2021 um 9,8% auf EUR 36,2 Mio. gesteigert worden.Alle drei Bereiche hätten im ersten Halbjahr 2021 die Ertragslage gegenüber den pandemiegedrückten Vorjahreswerten signifikant verbessert. Erstmals seit zehn Jahren habe die Konzern EBIT-Marge in einem Halbjahr im zweistelligen Prozentbereich gelegen. Dies, obwohl Kunststoff und Papier von signifikanten Rohstoffpreissteigerungen und Mengenzuteilungen belastet gewesen seien, denen SURTECO durch Preiserhöhungen und kleinere Losgrößen entgegenwirke.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätige sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 39,60 EUR (Base-Case-Szenario) und mit einem von ihm erwarteten Kurssteigerungspotenzial von 36,6% sein "buy"-Rating für die Aktien der SURTECO GROUP SE. (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SURTECO-Aktie: