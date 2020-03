Xetra-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (25.03.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Die gestern veröffentlichten Eckdaten zum Geschäftsjahr 2019e hätten innerhalb bzw. leicht über der ausgegebenen Management-Guidance sowie den Analystenerwartungen gelegen. Die jüngste, von der Pandemie getragene Entwicklung unterstütze die Einschätzung von Hasler, dass SURTECO aufgrund seiner führenden Marktstellung und des hohen Liquiditätspolsters in einem Wettbewerbsumfeld, in dem Mitbewerber entweder mittelständisch geprägte Strukturen aufweisen würden, ein akutes Nachfolgeproblem hätten oder nicht (mehr) zum Kerngeschäft größerer Konzerne gehören würden, als ein Gewinner der von COVID-19 zusätzlich verstärkten Marktkonsolidierung hervorgehen werde.Ungeachtet dessen gehe Hasler davon aus, dass es auch bei SURTECO im zweiten und dritten Quartal 2020e zu Nachfrageeinbußen und Unterbrechungen der Lieferkette kommen werde. Dementsprechend habe der Analyst seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende und das - basisbedingt - kommende Geschäftsjahr zurückgenommen. Damit errechne er aus seinem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) inklusive der durch die Corona-Krise notwendigen Anpassung der bewertungsrelevanten Risikoparameter (Ausfallwahrscheinlichkeitsannahme im Terminal Value und CDS-Prämie für das verzinsliche Fremdkapital) ein Kursziel von EUR 28,20 (bislang EUR 33,50) je Aktie. Leicht bzw. deutlich höhere Kursziele würden sich dagegen aus einem Economic Profit-Wertschöpfungsmodell (EUR 29,80 je Aktie) und einem Dividend Discount-Modell (EUR 43,00 je Aktie) ableiten lassen, die als Sekundärbewertungsmethodik zur Überprüfung der Ergebnisse des DCF-Modells und für langfristig orientierte Investoren angesetzt werden könnten.Angesichts eines von ihm auf Sicht von zwölf Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials im Base-Case-Szenario von 73,4% bekräftigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der SURTECO GROUP SE. (Analyse vom 25.03.2020)