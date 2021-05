Xetra-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

27,40 EUR -0,36% (03.05.2021, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

27,30 EUR -0,73% (03.05.2021, 09:04)



ISIN SURTECO-Aktie:

DE0005176903



WKN SURTECO-Aktie:

517690



Ticker-Symbol SURTECO-Aktie:

SUR



Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (03.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Mit teils hohen zweistelligen Zuwachsraten sei Surteco in das Jahr 2021 gestartet. So hätten die Umsätze im ersten Quartal 2021 um 9,8% auf EUR 188,5 Mio., das betriebliche Ergebnis (EBIT) um 61,0% auf EUR 21,5 Mio. gesteigert werden können. Besonders habe Surteco von einer über den Erwartungen liegenden Entwicklung im Segment Profiles profitiert, in dem die Erlöse um 23,7% angestiegen seien. Auslöser seien steigende Erlöse mit Sockelleisten (+34% YoY) und technischen Profilen (+30% YoY) gewesen, die an Handwerker, Großhändler und Heimwerkermärkte geliefert würden. Im Segment Decoratives (Umsatz Q1/2021 EUR 136,6 Mio., +8,7% YoY) seien Verbesserungen Angabe gemäß in allen Produktgruppen erzielt worden. Leicht unter Vorjahr habe das Segment Technicals (-2,1% YoY) gelegen, welches seine Produkte überwiegend in der Wohn-, Büro- und Küchenmöbelindustrie vertreibe, die nach wie vor von der Pandemie belastet seien.Ertragsseitig sei die Rohertragsmarge von wieder steigenden Materialaufwendungen insbesondere im Kunststoffbereich belastet gewesen, wo es Usus geworden zu sein scheine, dass Rohstofflieferanten ihre Lieferungen mit Verweis auf Force Majeure einschränken oder einstellen würden. Dagegen profitiere Surteco von dem 2019 begonnenen und 2020 fortgesetzten Personalabbau, wodurch die Personalaufwandsquote im ersten Quartal 2021 um 310 Basispunkte auf 23,3% habe verringert werden können. In Verbindung mit einer rückläufigen sonstigen betrieblichen Aufwandsquote hätten sich signifikante Entlastungen in zwei von drei Hauptkostenblöcken des Unternehmens ergeben, so dass EBITDA und EBIT auf neue Rekordwerte hätten gesteigert werden können. Das Ergebnis je Aktie habe sich auf EUR 0,92 von EUR 0,57 in Q1/2020 (+60,4% YoY) verbessert.Von hohem Niveau ausgehend sei auch die Bilanzqualität im ersten Quartal weiter verbessert worden. Die Eigenkapitalquote liege bei 64,1% (Q1/2020 43,4%, +270 bps YoY), die Nettoverschuldung sei auf EUR 147,4 Mio. (Q1/2020: EUR 184,8 Mio.) gesenkt worden. Angesichts der hohen Cashflow-Generierung könnte Surteco damit im Falle keiner weiteren Übernahmen bis zum Ende des Jahres 2024e netto schuldenfrei sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SURTECO-Aktie: