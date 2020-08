Börsenplätze SURTECO-Aktie:



Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (13.08.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Dass SURTECO im Allgemeinen als zyklisches Unternehmen eingestuft werde, möge sich umsatzseitig noch begründen lassen, nicht jedoch - aus Sicht des Analysten - ertragsseitig, da SURTECO durch ein umfangreiches Maßnahmenbündel auch 2020e wesentlich stabiler durch die Covid-19-Pandemie kommen werde als viele andere, deutlich konjunktursensiblere Unternehmen. Dies würden einmal mehr die gestern veröffentlichten Halbjahreszahlen belegen. Zwar seien die Konzernerlöse ersten Halbjahr 2020 um -15,8% rückläufig gewesen, doch sei dies auch auf die Veräußerung des nordamerikanischen Imprägniergeschäfts (EUR 15,3 Mio.) und negative Währungseffekte (EUR 3,2 Mio.) zurückzuführen.Bereinigt um diese Effekte (LFL) habe der H1-Umsatz "nur" um -11,1% unter dem Vorjahreswert. EBITDA gelegen und EBIT hätten zum Halbjahr bei EUR 35,2 Mio. bzw. EUR 14,2 Mio. (-16,6% bzw. -28,8% YoY) gelegen. Die EBITDA-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) habe damit trotz der massiven Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bei 12,0% gelegen. Damit bestätige SURTECO auch in der aktuellen Rezession seine Erfolgsbilanz, seit dem Börsengang im Jahr 1999 kein einziges Mal einen operativen Verlust ausgewiesen zu haben.Diese Ertragsstabilität habe mehrere Ursachen und könnte durchaus als Rollenbild einer erfolgreichen Krisenbewältigung herangezogen werden. Zum einen profitiere SURTECO vom Verkauf des problematischen Imprägniergeschäfts in Nordamerika; zum anderen habe die Materialaufwandsquote, die für SURTECO von großer Bedeutung sei, um 3,9 Prozentpunkte (YoY) gesenkt werden können - was Angaben gemäß auf deutlich rückläufige Kunststoff-, Zellstoff- und Titandioxidpreise zurückzuführen sei, den drei Hauptträgern des Materialeinsatzes. Der Personalaufwand wiederum sei durch die im Vorjahr eingeleiteten Strukturanpassungen (Abbau von 136 Mitarbeitern) und die Einführung von Kurzarbeitergeld (Einspareffekt in Höhe von EUR ca. 3,5 Mio.) entlastet worden.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt das "buy"-Rating für die Aktie der SURTECO GROUP SE und hebt nach den leicht über seinen Erwartungen liegenden Halbjahreszahlen das aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitete Kursziel von 27,90 auf EUR 28,50 je Aktie an. (Analyse vom 13.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link