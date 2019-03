Tradegate-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

Kurzprofil SURTECO SE:



Die SURTECO SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR), Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technischen Profilen für die Industrie sowie Do-it-yourself-Sortimente und Rollladensysteme.



Die Aktie der SURTECO SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover gehandelt. (26.03.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Mit Konzernerlösen von EUR 699 Mio. habe SURTECO nach vorläufigen Eckdaten im Geschäftsjahr 2018e nicht nur den Vorjahreswert, sondern auch die eigene, im Oktober nach unten angepasste Guidance übertreffen können. Der von Einmalaufwendungen belastete operative Gewinn habe mit EUR 32,2 Mio. im Rahmen der Erwartung gelegen. Hasler gehe davon aus, dass die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen im Personalbereich greifen würden und sich die Ertragslage in diesem Jahr deutlich verbessern werde. Zusätzliches Upside zu den Analystenschätzungen könnte sich aus besser als erwarteten Materialkosten ergeben, sollten sich die Zellstoff- und Titandioxidpreise von ihrem derzeitigen Niveau wieder verbilligen. Hasler bestätige dementsprechend sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten von EUR 35,60 je Aktie (Base-Case-Szenario). Aus einem Dividend Discount-Modell errechne er ein Kursziel von EUR 32,60 je Aktie, was seine Bewertungsergebnisse aus dem DCF-Ansatz bestätige. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 25,25 ergebe sich im Base-Case-Szenario ein von Hasler erwartetes Kurspotenzial von 41,0%.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt dementsprechend sein "buy"-Rating für die SURTECO-Aktie. (Analyse vom 26.03.2019)