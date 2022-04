Tradegate-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.000 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 757 Mio. EUR, davon 25% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 28% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (19.04.2022/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Die Finanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 hätten durchwegs deutlich über den, im Jahresverlauf 2021 mehrmals nach oben angepassten Analystenerwartungen gelegen. Die für das laufende Geschäftsjahr 2022e ausgegebene Management-Guidance spiegele nun die aktuelle Unsicherheit mit Blick auf bestehende Lieferengpässe und die anhaltend hohen Energie- und Rohstoffpreise wider. Der Analyst senke daher seine Umsatz- und Ertragsprognosen und ermittle aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ein Kursziel von EUR 41,50 (bislang EUR 45,50).Kurz vor Ostern habe SURTECO den Jahresabschluss 2021 veröffentlicht. Sowohl Umsätze (EUR 757,1 Mio.) als auch operatives Ergebnis (EUR 72,5 Mio.) hätten deutlich über den Analystenerwartungen und der jeweils nach sechs bzw. neun Monaten 2021 angehobenen Management-Guidance gelegen. Der Bereich Decoratives (Umsatz EUR 549,3 Mio., +21,6%), in dem Preiserhöhungen bislang nach Einschätzung des Analysten leichter als in den beiden anderen Segmenten hätten weitergegeben werden können, habe von einer hohen Nachfrage der Holzwerkstoff-, Wohn-, Büro- und Küchenmöbelindustrie sowie der Türen- und Caravanindustrie profitiert. Ein deutlicher Zuwachs sei auch im Bereich Profiles (EUR 136,5 Mio., +28,5%) angesichts des anhaltenden Booms der deutschen Wohnungsbauindustrie gelungen, nur im Bereich Technicals (EUR 71,2 Mio., +3,1%) habe die Entwicklung aufgrund einer unerwarteten Schwäche bei Imprägnaten trotz des Zuwachses leicht unter den Analystenprognosen gelegen.Die Verwaltung werde der Hauptversammlung einen Dividendenvorschlag von EUR 1,00 je Aktie unterbreiten. Bezogen auf den letzten Schlusskurs entspreche dies einer Dividendenrendite von 3,4%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link