Xetra-Aktienkurs SUEZ-Aktie:

15,07 EUR +0,94% (02.11.2017, 13:28)



Euronext-Paris Aktienkurs SUEZ-Aktie:

15,105 EUR +0,53% (02.11.2017, 17:35)



ISIN SUEZ-Aktie:

FR0010613471



WKN SUEZ-Aktie:

A0Q418



Ticker-Symbol SUEZ-Aktie:

SZ1



Euronext-Paris Ticker-Symbol SUEZ-Aktie:

SEV



Kurzprofil SUEZ S.A.:



SUEZ (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418, Ticker-Symbol: SZ1, Euronext-Paris Ticker-Symbol: SEV), Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist eine internationale Unternehmensgruppe für industrielle Dienstleistungen und Lösungen, die sich insbesondere auf den Schutz und die Wiedergewinnung von Ressourcen spezialisiert hat. SUEZ-Geschäftsbereiche sind: Wasser, Recycling und Abfallverwertung, Behandlungslösungen sowie Beratung.



Im 19. Jahrhundert in Frankreich gegründet, war SUEZ Teil der dortigen großen sozialen Revolution im Bereich des Gesundheitswesens. Auch im 20. Jahrhundert, als es um die Modernisierung städtischer Dienstleistungen ging, war das Unternehmen mit innovativen Leistungen aktiv beteiligt. Nach der Fusion zwischen SUEZ und Gaz de France wurde SUEZ Environnement im Juli 2008 von GDF SUEZ ausgegliedert und an die Börse gebracht. In 2015 wurden die Aktivitäten der Geschäftsbereiche der SUEZ Gruppe unter der Dachmarke SUEZ gebündelt, unter der nun unter anderem die Unternehmen SUEZ, Degrémont, Agbar, Aqualogy, Lyonnaise des Eaux, United Water, Ondeo Italia, Ondeo CZ, Ondeo Industrial Solutions, SAFEGE sowie alle anderen Unternehmen der Gruppe firmieren. Hauptaktionär mit über 30% Anteil ist Engie S.A. (vormals GDF SUEZ S.A.). (02.11.2017/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - SUEZ-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel von 16,00 Euro für die Aktie der SUEZ S.A. (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418, Ticker-Symbol: SZ1, Euronext-Paris Ticker-Symbol: SEV).SUEZ habe den Umsatz in den ersten neun Monaten 2017 um 0,7% auf 11,30 Mrd. Euro verbessert. Das organische Wachstum (u.a. bereinigt um Wechselkurseinflüsse) habe 1,3% betragen. Das EBITDA sei um 1,7% auf 1,92 Mrd. Euro gesunken (organisch -1,0%). Das EBIT habe 0,6% niedriger (org. +1,4%) bei 926 Mio. Euro gelegen. Die Jahresziele für 2017 (u.a. leichtes organisches Umsatz- und EBIT-Wachstum, Dividende/Aktie höher oder gleich 65 Cents) seien von SUEZ erneut bestätigt worden.SUEZ habe etwas schwächer als erwartete 9-Monatszahlen vorgelegt. Für seine drei Geschäftsbereiche habe SUEZ lediglich Umsatzzahlen (organische Veränderungsraten) bekannt gegeben. Demnach sei der Umsatz im Bereich Wasser Europa stabil gewesen, das Segment Recycling/Abfallverwertung habe den Umsatz um 2,9% verbessert und von höheren Recyclingpreisen und Volumen profitiert. Das sonst so dynamische Segment International habe den Umsatz nur um 1,3% verbessern können, aber unter unvorteilhaften Wetterbedingungen in den USA und dem Verlust von zwei Verträgen gelitten.Zum 30. September habe SUEZ die Übernahme der Wasseraktivitäten von General Electric (GE) abgeschlossen. Die neue Einheit "Water Technologies & Solutions" beinhalte das von GE zugekaufte Geschäft sowie SUEZ' eigene Aktivitäten und werde ab dem vierten Quartal 2017 konsolidiert. Auf einem Kapitalmarkttag im Dezember werde SUEZ die neue Sparte vorstellen.Der Quartalsbericht vermochte es nicht, neue Impulse zu geben, so die Aktienanalysten der National-Bank AG. Möglicherweise kämen positive Nachrichten vom Kapitalmarkttag im Dezember. Bis dahin dürfte die Aktie weiter konsolidieren.Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bekräftigt daher seine "halten"-Einstufung sowie das Kursziel von 16,00 Euro für die SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie. (Analyse vom 02.11.2017)Börsenplätze SUEZ-Aktie: