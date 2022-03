Tradegate-Aktienkurs STRATEC-Aktie:

Kurzprofil STRATEC SE:



Die STRATEC SE (www.stratec.com) (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.



Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. (31.03.2022/ac/a/nw)



Im nachbörslichen Handel springe der deutsche Nebenwert plötzlich deutlich ins Plus. Der Grund dafür sei ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach mehrere Übernahmefirmen, darunter EQT und KKR, ein Angebot für das Birkenfelder Unternehmen in vorlegen wollten. CVC Capital Partners und Permira würden demnach ebenfalls prüfen. Bloomberg beziehe sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Private-Equity-Firmen hätten dem Vernehmen nach Interesse an einer Beteiligung, die von STRATEC-Gründer Hermann Leistner und seiner Familie verkauft werde.Bei STRATEC handele es sich um ein Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung und Herstellung von integrierten, vollautomatischen Analysensystemen im Bereich der In-vitro-Diagnostik spezialisiert habe. In der Corona-Krise habe das Geschäft eine hohe Dynamik verspürt.Für den "Aktionär" handele es sich bei Stratec um ein durchaus interessantes Übernahmeziel für Private Equity, die Gerüchte seien nachvollziehbar. Bereits im Februar habe es entsprechende Spekulationen gegeben. Nur mutige Anleger könnten mit einer kleinen Position (Kaufkurse bis 120 Euro) auf ein konkreteres Interesse in den kommenden Wochen setzen. Ein Stopp zur Absicherung sollte bei 95 Euro platziert werden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2022)