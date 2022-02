Xetra-Aktienkurs STRATEC-Aktie:

Kurzprofil STRATEC SE:



Die STRATEC SE (www.stratec.com) (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.



Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. (21.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laborausrüsters STRATEC SE (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung mache der Diagnostik-Spezialist STRATEC am Montag im späten Handel auf sich aufmerksam. Mehr als zehn Prozent klettere die Aktie des SDAX-Konzerns, nachdem Gerüchte über einen möglichen Verkauf der Anteile von Unternehmensgründer Hermann Leistner aufgekommen seien.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet habe, prüfe Leistner verschiedene strategische Optionen für STRATEC, die auch einen Verkauf beinhalten könnten. Den Angaben zufolge hätten Leistner und seine Familie vorläufige Kaufgebote von Finanzinvestoren für ihren 40,55-Prozent-Anteil an STRATEC erhalten. Jeder Deal für Leistners Anteil könne ein Angebot für das gesamte Unternehmen auslösen, das einen Marktwert von 1,2 Milliarden Euro habe, habe es weiter geheißen.Die STRATEC-Aktie sei zuletzt im schwachen Marktumfeld deutlich unter Druck geraten. Vor Aufkommen der Übernahmegerüchte sei die Aktie auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.Mit Material von dpa-AFX