Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie:



Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

87,70 EUR +3,66% (05.05.2020, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

89,40 EUR +0,45% (05.05.2020, 09:40)



ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC Biomedical-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC Biomedical-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (05.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.STRATEC sei auf vollautomatische Analysesysteme spezialisiert und profitiere von der Corona-Pandemie. Denn die Labore würden auf Hochtouren arbeiten, um jeden Tag so viele Tests auf das Virus durchzuführen und dabei teilweise auch auf die Technologien der Birkenfelder setzen. Mit Blick auf das Gesamtjahr zeige sich die Gesellschaft nun beim Umsatz optimistischer.Die Erlöse dürften bereinigt um Währungseffekte und des Verkaufs der Sparte Data Solutions im "unteren zweistelligen Prozentbereich" im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zulegen. Zuvor habe STRATEC mit einem Plus im "hohen einstelligen Prozentbereich" gerechnet. Die bereinigte EBIT-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) solle weiterhin bei etwa 15 Prozent liegen.Im ersten Quartal habe das Unternehmen den Umsatz um gut ein Fünftel auf 56,5 Millionen Euro gesteigert. Die EBIT-Marge dürfte von 10,7 Prozent im Vorjahr auf 13,6 Prozent gestiegen sein. Das Erlösplus sei Folge einer starken Entwicklung in allen Segmenten, habe es geheißen.Dabei habe sich insbesondere das Geschäft mit Systemen sowie mit Serviceteilen und Verbrauchsmaterialien innerhalb der Segmente besser als erwartet entwickelt. Die Covid-19-Pandemie habe dagegen nur einen leicht positiven Einfluss auf die Umsatzentwicklung gehabt. Dennoch: Die STRATEC-Produkte würden auch in der Krise weiter nachgefragt."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf weiter steigende Kurse, so Michel Doepke. (Analyse vom 05.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link