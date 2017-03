Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

51,369 EUR +9,09% (14.03.2017, 16:43)



ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC Biomedical-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC Biomedical-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) (www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Diese Partner vermarkten die Systeme weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. Das Unternehmen entwickelt seine Produkte mit eigenen patentgeschützten Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex TecDAX der Deutschen Börse an. (14.03.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von Analyst Michael Heider von Warburg Research:Michael Heider, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS).Der Birkenfelder TecDAX-Unternehmen habe angesichts eines organischen Wachstums von fast 10% starke Zahlen präsentiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Resultate würden seinen positiven Anlagehintergrund untermauern.Michael Heider, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die STRATEC Biomedical-Aktie mit einem Kursziel von 64 Euro bestätigt. (Analyse vom 14.03.2017)Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:51,44 EUR +9,32% (14.03.2017, 16:36)