Börsenplätze STRABAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs STRABAG-Aktie

37,50 EUR +1,76% (07.06.2022, 14:15)



Wiener Börse Aktienkurs STRABAG-Aktie

37,45 EUR +3,45% (07.06.2022, 14:15)



ISIN STRABAG-Aktie:

AT000000STR1



WKN STRABAG-Aktie:

A0M23V



Ticker-Symbol STRABAG-Aktie:

XD4



Wiener Börse-Symbol STRABAG-Aktie:

STR



Kurzprofil STRABAG SE:



STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Dabei schaffen wir Mehrwert für unsere Auftraggeberschaft, indem unsere spezialisierten Unternehmenseinheiten die unterschiedlichsten Leistungen integrieren und Verantwortung dafür übernehmen: Wir bringen Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisieren dadurch auch komplexe Bauvorhaben - termin- und qualitätsgerecht und zum besten Preis. Durch das Engagement unserer mehr als 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften wir so jährlich eine Leistung von etwa EUR 16 Mrd. Dabei erweitert ein dichtes Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Infos auch unter www.strabag.com. (07.06.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - STRABAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) weiterhin zu kaufen.Nach den starken Ergebnissen des GJ 2021 habe STRABAG auch im Trading Statement für das Q1/2022 sehr solide Zahlen vorgelegt. Die Bauleistung habe um 12% auf EUR 3,07 Mrd. gesteigert werden können. Damit erreiche der Konzern wieder das Niveau des Q1/2019. Der Auftragsbestand habe neuerlich einen Rekordwert erreichen können. Mit EUR 23,73 Mrd. sei er um 18% gewachsen. Neben dem Anstieg in den beiden größten Märkten Deutschland und Österreich habe auch in den wesentlichen CEE-Märkten Polen, Ungarn und Tschechen zugelegt werden können. Ergebniszahlen würden erst zum Halbjahr veröffentlicht.Für das GJ 2022 habe das Management trotz bestehender geopolitischer Unsicherheiten und deutlicher Kosteninflation den Ausblick bekräftigt. Die Bauleistung solle zumindest das Rekordniveau von 2019, d.h. EUR 16,6 Mrd., erreichen. Die EBIT-Marge solle nachhaltig zumindest 4% betragen. Die Schätzungen der Analysten der RBI stünden unverändert bei EUR 17,02 Mrd. bzw. 4,2%.Das Management habe zwar auf die omnipräsente Kosteninflation bei u.a. Baumaterialien, Personal, Energie/Diesel und Sublieferanten hingewiesen, scheine jedoch gut gerüstet, diese weitestgehend zu kompensieren. Neben generell strikteren Kriterien in der Erstellung von Offerten sei bereits in der jüngeren Vergangenheit zunehmend auf die Adaption von Preisgleitklauseln in den Ausschreibungen Wert gelegt worden. Dies treffe vor allem auf öffentliche Aufträge zu. Bei privaten Auftraggebern, wo Pauschalaufträge weit verbreitet gewesen seien, würden diese nicht mehr als tragfähiges Modell gesehen. Diese Sichtweise decke sich mit Kommentaren von PORR. Auch hier fänden Preisgleitklauseln zunehmend Akzeptanz.Auf der für 24. Juni angesetzten Hauptversammlung solle, auf Antrag der Haselsteiner Familien-Stiftung, die Ermächtigung zum Rückkauf von bis zu 10% des Aktienkapitals gegeben werden. Aufgrund der von der EU gegen Oleg Deripaska erlassenen Sanktionen werde der Großaktionär Rasperia Trading (halte 27,8%) von der Stimmrechtsausübung ausgeschlossen und werde auch keine Dividendenzahlungen erhalten.STRABAG habe die Bilanzstruktur im abgelaufenen GJ 2021 nochmals verbessern können. Trotz Ausschüttung der hohen Dividende von in Summe knapp über EUR 700 Mio. habe die Nettoliquidität (gemäß Firmendefinition) von EUR 1,75 Mrd. auf EUR 1,94 Mrd. zugelegt. Die Eigenkapitalquote sei mit 33,3% annähernd konstant geblieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.