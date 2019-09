Weitere Suchergebnisse zu "STOXX Europe 600 Utilities ER":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nicht nur der STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) testet gerade die entscheidende Widerstandsmarke der letzten 20 Jahre bei gut 400 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch eine Reihe von Sektorindices stünden unmittelbar vor einem Ausbruch auf neue Rekordniveaus. Trotz der sehr guten Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf sei der STOXX Europe 600 Utilities (ISIN: EU0009658962, WKN: 965896) zwar noch nicht ganz so weit, doch auch die europäischen Versorger würden aktuell an einer wichtigen charttechnischen Schwelle notieren. Schließlich würden aktuell die Hochpunkte der letzten zehn Jahre bei 342/347 Punkten mehr und mehr in den Fokus rücken. Gelinge der Sprung über diese Hürden, wäre eine langfristige, strategische Bodenbildung der letzten Dekade abgeschlossen. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich im Ausbruchsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 110 Punkten, so dass perspektivisch die horizontalen Hürden bei rund 450 Punkten angesteuert werden dürften. Der diskutierte Befreiungsschlag werde durch ein besonderes Phänomen begünstigt: Teil der großen Trendwende sei gleichzeitig der bereits abgeschlossene Doppelboden der letzten drei Jahre. Da dessen Kursziel oberhalb der o. g. Schlüsselmarken anzusiedeln sei, liege ein verschachteltes Kursmuster vor. (23.09.2019/ac/a/m)