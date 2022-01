Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn ist der STOXX Europe 600 Utilities mehr als nur einen Blick wert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das liege vor allem an einer positiven Weichenstellung, welche den europäischen Versorgern auf den letzten Metern des abgelaufenen Jahres gelungen sei. Gemeint sei der Bruch des seit Februar 2020 bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 399 Punkten). Auf der Indikatorenseite werde der beschriebene Ausbruch durch ein neues MACD-Kaufsignal untermauert. Aber auch die höhere Quartalsebene liefere ein wichtiges Pro-Argument. So habe das Sektorbarometer in den vergangenen drei Monaten ein "bullish engulfing" ausgebildet, welches sogar die Körper der drei vorangegangenen Quartale umschließe. Die Kerze des Schlussquartals 2021 "rahme" also alle anderen Quartalskerzen des abgelaufenen Jahres ein. In dieser Gemengelage dürfte das 2020er-Hoch bei 419 Punkten ein erstes Etappenziel markieren. Aus der langfristigen Bodenbildung seit 2009 ergebe sich, über den Tellerrand hinausgeblickt, perspektivisch sogar ein Kursziel von 450 Punkten. Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft die Kreuzunterstützung aus der o. g. Trendlinie und dem Hoch vom April 2021 bei 395 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (04.01.2022/ac/a/m)



