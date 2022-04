Paris (www.aktiencheck.de) - Gesundheits-Aktien spielen gerade in unsicheren Zeiten ihre Qualitäten als sicherer Hafen aus, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate weekly".Niedrige Bewertung begünstige die BrancheHoch im Kurs der Anleger stünden Healthcare-Titel derzeit vor allem, weil die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen weitgehend unabhängig von der Wirtschaftslage stabil bleiben dürfte: Medikamente, Krankenhäuser und Impfstoffe würden zu jeder Zeit benötigt. Mit Blick auf den demografischen Wandel und den wachsenden Wohlstand - allen voran in den aufstrebenden Schwellenstaaten - würden aber auch die langfristigen Treiber der Gesundheitsbranche intakt erscheinen. Zudem habe die Corona-Pandemie die Bedeutung von Innovationen in diesem Bereich verdeutlicht - und die Staatsausgaben für die Forschung und das Gesundheitswesen seien gestiegen. Die Chancen für weitere Avancen des europäischen Branchenbarometers stünden daher gut, zumal der Sektor aktuell nach wie vor günstig bewertet sei. Der STOXX 600 Health Care Index bündele aktuell 57 Branchenvertreter aus den EU-Ländern, Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. (14.04.2022/ac/a/m)