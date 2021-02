Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

27,40 EUR +0,74% (24.02.2021, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

27,50 EUR +0,11% (24.02.2021, 11:41)



ISIN STEMMER IMAGING-Aktie:

DE000A2G9MZ9



WKN STEMMER IMAGING-Aktie:

A2G9MZ



Ticker-Symbol STEMMER IMAGING-Aktie:

S9I



Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.



Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. (24.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) weiterhin zu kaufen.Die vorläufigen 20er KPI's Umsatz und EBITDA seien jetzt mit EUR 105,2 und EUR 7,2 Mio. veröffentlicht worden.Die zuletzt im November vorsichtig abgefasste Guidance sei im Dezember angehoben (Umsatz/EBITDA: EUR 104 - EUR 105 Mio./ EUR 5,5 - EUR 6,5 Mio.) und von den jüngst gemeldeten Kennzahlen übertroffen worden, schreiben die EQUI.TS-Analysten in ihrem jüngsten Report. Denn zum Ende des Q3/20 habe eine leichte Erholung eingesetzt, die sich im Q4/20 fortgesetzt hätte, so der Eindruck der Fachanalysten.Corona habe darüber hinaus geholfen vorrübergehend die Kosten zu senken, was die Analysten nicht überrascht habe. Sogar die ursprüngliche Guidance 2020 (Umsatz/ EBITDA: EUR 105 - EUR 120 Mio./EUR3 - EUR 7 Mio.) hätte somit erfüllt werden können.Die Einschränkungen der 2. Corona-Welle seien weit geringer als angenommen, das gelte bis in den Februar 2021 hinein. Die Guidance 21 solle am 24.03.21 erstmals veröffentlicht werden.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, würden optimistischer; sie empfehlen die STEMMER IMAGING-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link