Tradegate-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

46,90 EUR +0,86% (08.12.2021, 11:41)



XETRA-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

46,60 EUR +1,30% (08.12.2021, 10:11)



ISIN STEMMER IMAGING-Aktie:

DE000A2G9MZ9



WKN STEMMER IMAGING-Aktie:

A2G9MZ



Ticker-Symbol STEMMER IMAGING-Aktie:

S9I



Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.



Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".



VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. (08.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) unter die Lupe.STEMMER IMAGING habe im Oktober im Rahmen ihres Capital Markets Day 2021 einen starken mittelfristigen Ausblick gegeben. Der führende Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie wolle die Erlöse in den kommenden Jahren fast verdoppeln und dabei ordentlich Geld verdienen. Auch im laufenden Jahr würden die Geschäfte besser als gedacht laufen. Die Prognose sei daher erneut angehoben worden.Vorstand Arne Dehn habe gestern die zuletzt am 10. November veröffentlichte EBITDA-Prognose erneut angehoben. Das operative Ergebnis solle nun in einer Bandbreite zwischen 16,3 und 17,0 Millionen Euro herauskommen. Bislang sollte das EBITDA mindestens am oberen Ende der Bandbreite von 12,2 und 15,4 Millionen Euro erreichen. Die Umsätze sollten weiter am oberen Ende der Bandbreite zwischen 123 und 131 Millionen Euro erreichen. "Der Aktionär" erwarte bei Umsätzen in Höhe von 132 Millionen Euro ein EBITDA in Höhe von 17 Millionen Euro. Daraus würde eine Marge von 12,9 Prozent resultieren.Doch damit nicht genug: STEMMER IMAGING wolle im kommenden Geschäftsjahr den Umsatz im zweistelligen Prozentbereich steigern und ein EBITDA von über 20 Millionen erzielen. Bis 2024 sollten die Erlöse dann auf 200 Millionen Euro steigen. "Das ist ambitioniert, aber wir haben das Maßnahmenpaket vorgestellt, wie wir diesen Weg konkret beschreiten wollen. In der Umsatzguidance sind M&A-Aktivitäten enthalten, das heißt wir haben Akquisitionstargets mit auf der Agenda", so der Vorstand zuletzt gegenüber dem "Aktionär".Als Spezialist für industrielle Bildverarbeitung sei STEMMER IMAGING in einem Wachstumsmarkt unterwegs. Durch gezielte Zukäufe baue die Gesellschaft ihre bereits gute Positionierung kontinuierlich aus. Die Mittelfristprognosen seien ambitioniert, vor diesem Hintergrund aber machbar. Die Aktie strebe seit dem Corona-Crash-Tief in einem sauberen Aufwärtstrend nach oben. Warburg Research habe nach dem Kapitalmarkttag und den angehobenen Prognosen die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel von 41 auf 47 Euro angehoben. (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie: