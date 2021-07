Börsenplätze STEICO-Aktie:



20.07.2021



104,40 EUR -1,32% (20.07.2021, 17:09)



DE000A0LR936



A0LR93



ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (20.07.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, erhöht in ihrer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5)STEICO habe jüngst den Q2-Bericht veröffentlicht, der ein anhaltend starkes Wachstum des Kernbereichs der Dämmstoffe offenlege und die Erwartungen hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung übertroffen habe. In Anbetracht des zu H1 erreichten Niveaus habe das Management erneut die Jahresziele erhöht, sodass die Analystin ihre Prognosen angehoben habe.Während sich in 2020 die Pandemieeffekte schwerpunktmäßig in Q2 widergespiegelt hätten (Umsatz +1,6% yoy), habe STEICO in Q2/21 das hohe Wachstumstempo der vergangenen Quartale fortgesetzt. Infolge der anhaltend dynamischen Nachfrage habe das Unternehmen einen Erlöszuwachs von +37,9% auf 96,2 Mio. Euro erzielt (MONe: 94,1 Mio. Euro). Getragen worden sei das Wachstum insbesondere durch eine starke Entwicklung in Deutschland (+41,5% yoy) und Frankreich (+36,4% yoy) sowie durch spürbare Nachholeffekte in UK (+192,9% yoy).Produktseitig seien alle Segmente gewachsen, wobei der Bereich der Holzfaser-Dämmstoffe (+43,1% yoy) hervorzuheben sei. Auch das zuletzt schwächelnde Segment der Stegträger habe wieder erfreuliche Wachstumsraten (+125,9% yoy) gezeigt. Dies sei zum einen auf die Markterholung in UK sowie die Eigenschaft als Substitut für konventionelles Bauholz(sog. Konstruktionsholz) zurückzuführen, infolgedessen die Nachfrage durch die allgemeine Holzknappheit und dem damit verbundenen Holzpreisanstieg befeuert worden sei.Infolge begünstigender Produktmixeffekte, Preiserhöhungen und unterproportional gestiegener Beschaffungskosten (u.a. Holzbezug primär zum Festpreis) habe sich die Rohertragsmarge in Q2 spürbar auf 48,5% (+350 BP qoq) verbessert. Geprägt durch die hohe Kapazitätsauslastung und damit verbundene Skaleneffekte habe das EBIT mit 17,3 Mio. Euro somit erheblich über dem Vorjahresergebnis (+280% yoy) und der Analysten-Schätzung (MONe: 13,7 Mio. Euro) gelegen. Die EBIT-Marge habe sich spürbar auf 18,0%(+280 BP qoq) erhöht.Das Wachstumstempo von STEICO bleibe weiter hoch. Nach Anpassung der Schätzungen erhöhe sich das DCF-basierte Kursziel auf 90,00 Euro (zuvor: 75,00 Euro). Mit Blick auf die Peergroup scheine das aktuelle Bewertungsniveau vor dem Hintergrund der Wachstumsaussichten und des Profitabilitätsniveaus mit einem EV/EBIT 2022e von 23,8x (vs. Peers 16,5x) noch fair.Das Rating für die STEICO-Aktie lautet daher nach wie vor "halten", so Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG. (Analyse vom 20.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link