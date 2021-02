Börsenplätze STEICO-Aktie:



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (02.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) weiterhin zu verkaufen.Nachdem STEICO jüngst bereits die Umsatzprognose für 2020 erhöht habe, habe das Unternehmen gestern die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht und damit die Fortführung des hohen Wachstumstempos bestätigt, wenngleich die Margenentwicklung etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Angesichts einer starken Positionierung in der Wachstumsnische und zunehmender Marktanteilsgewinne von ökologischen Baustoffen, des weiterhin intakten Marktumfelds sowie des positiven Ausblicks des Managements habe die Analystin ihre Schätzungen überarbeitet.Geprägt von Nachholeffekten in wichtigen Kernmärkten und einer anhaltend starken Nachfrage habe STEICO den Umsatz und die Profitabilität im gewöhnlich eher schwachen Q4 massiv steigern können (Umsatz: +24,2% yoy, EBIT: +55,6% yoy), sodass die Wachstumsdynamik in der zweiten Jahreshälfte noch einmal deutlich zugelegt habe (Umsatz H2: +16,4% yoy).Obwohl der Umsatz auf Gesamtjahressicht mit einer Rate von knapp 9,9% auf 308,8 Mio. Euro angestiegen sei, habe das EBITDA angesichts höherer Personalaufwendungen (tarifliche Lohnsteigerungen) und temporär herrschender Corona-Einschränkungen (u.a. erhöhte Fracht- und Logistikkosten) bei 56,6 Mio. Euro (-0,2% yoy) stagniert. Unter Beachtung des Sondereffekts aus 2019 (Stromkostenerstattung) habe das EBITDA hingegen um 4,2% gesteigert werden können. Auch das EBIT-Niveau habe mit rund 33,3 Mio. Euro nur knapp über dem Vorjahr gelegen, womit die Marge um 80 BP auf 10,8% gefallen sei.Das hohe Wachstumstempo des Unternehmens stehe im Einklang mit der generell positiven Gesamtmarktentwicklung. Nach Angaben des Analyseunternehmens Branchenradar sei auch in 2020 der Anteil ökologischer Dämmstoffe schneller als konventionelle Dämmstoffe gewachsen, sodass erneut Marktanteile hätten gewonnen werden können. Weiterhin halte der Trend zum Leicht- und Holzbau an (Holzbauquote in Deutschland im Bereich der Ein- und Mehrfamilienhäuser erstmalig über 21%). Daher rechne die Analystin auch in den kommenden Monaten mit einer hohen Auslastung der Handwerksbetriebe und Zimmereien. Dies decke sich mit dem nun verkündeten Ausblick des STEICO-Managements, das ein Umsatzwachstum oberhalb von 10% sowie eine EBIT-Marge zwischen 11 und 12% in 2021 vorsehe.Das hohe Wachstumstempo der letzten Jahre habe STEICO auch in 2020 erfolgreich fortsetzen können. Nach Reflektion der neuen Guidance und Anpassung der Prognosen hebe die Analystin ihr Kursziel von 44,00 auf 63,00 Euro an.Aufgrund der hohen Bewertung (KGV2022e: 30,6x) lautet die Empfehlung dennoch weiterhin "verkaufen", so Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link