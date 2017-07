ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (25.07.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) unter die Lupe.STEICO entwickle sich weiter dynamisch, auch wenn die Zuwächse im ersten Halbjahr nicht mehr an die Steigerungsraten aus 2016 heranreichen würden. Die Erlöse seien zwischen Januar und Juni um 13,2% auf 114,6 Mio. Euro geklettert, dabei seien die Produktionskapazitäten nach Unternehmensangaben weitgehend ausgelastet gewesen. Die wichtigsten Ergebniskennzahlen hätten dabei leicht unterproportional zugelegt, EBIT und Nettoüberschuss hätten sich um 9 bzw. 7% auf 10,6 resp. 6,4 Mio. Euro erhöht. Hier habe die zwischenzeitliche Kursschwäche des Britischen Pfunds noch einmal Spuren hinterlassen, die insbesondere im zweiten Halbjahr 2016 die Margen geschmälert habe. Für die Periode von Juni bis Dezember sehe das Management nun aber keine Sonderbelastungen mehr und erwarte daher Resultate, die deutlich über dem Vorjahr lägen. Im Gesamtjahr sollten daher Umsatz und EBIT niedrig zweistellig wachsen.In den nächsten beiden Jahren dürfte die Dynamik wieder höher ausfallen. Denn das Unternehmen habe große Investitionen in eine Erweiterung der Produktionskapazitäten auf den Weg gebracht, die bis Mitte 2018 abgeschlossen sein würden. Da nachfrageseitig derzeit kaum Restriktionen festzustellen seien, sollte sich das direkt auszahlen. Zudem erwäge die Bundesregierung auch noch eine gesetzliche Förderung der Hausdämmung, was für einen zusätzlichen Schub sorgen könnte.Alles in allem gibt STEICO derzeit ein starkes Bild ab, größere Korrekturen der Aktie sind Nachkaufgelegenheiten, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Sie würden ihr Kursziel auf 25,00 Euro erhöhen. (Ausgabe 28 vom 22.07.2017)