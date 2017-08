Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (21.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF), erhöht aber das Kursziel von 66 auf 66,25 Euro.STADA befinde sich in einer ausgesprochen turbulenten Phase der Unternehmensgeschichte: Zunächst der Einstieg eines aktivistischen Aktionärs, dann Auseinandersetzungen um die künftige Unternehmensstrategie und die Besetzung des Aufsichtsrates, Wechsel an der Spitze der Unternehmensführung, ein erster gescheiterter Übernahmeversuch, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die geschäftliche Entwicklung sei in diesen bewegten Zeiten zur Nebensache geraten. Zu hoffen bleibe, dass nun nach dem zweiten und letztlich erfolgreichen Übernahmeversuch etwas mehr Ruhe in das Unternehmen einkehre und sich das Management wieder v.a. dem operativen Geschäft widmen könne. Die hohen Kurse der STADA-Aktie, die den Preis aus dem Übernahmeangebot deutlich übertreffen würden, würden implizieren, dass die neuen Eigentümer in der Lage seien, den Unternehmenswert entsprechend kräftig zu steigern. Darauf zu setzen, sei jedoch mit erheblichen Risiken verbunden. Das wirtschaftliche und regulatorische Umfeld sei schwierig und bereits der Übernahmepreis habe eine üppige Prämie auf den von Übernahmeüberlegungen unbeeinflussten Aktienkurs bedeutet. Auch die nur geringfügige Aufstockung gegenüber dem beim ersten Versuch gebotenen Übernahmepreis signalisiere, dass die Käufer selbst offenbar weniger optimistisch gewesen seien. Zudem sei als Folge des sinkenden Streubesitzanteils das Ausscheiden von STADA aus dem MDAX absehbar.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die STADA-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau zu verkaufen und hebt das Kursziel leicht von 66 auf 66,25 Euro an. (Analyse vom 21.08.2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:73,72 EUR +1,61% (21.08.2017, 10:06)