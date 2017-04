Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

64,38 EUR +11,48% (10.04.2017, 14:14)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (10.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Generikaherstellers STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) unter die Lupe.Der seit Wochen andauernde Übernahmepoker scheine beendet zu sein. Wie das Pharmaunternehmen am Montag bekannt gebe, sollten die Finanzinvestoren Bain und Cinven den Zuschlag erhalten. STADA seien zwei Übernahmeangebote angekündigt worden, das von Bain und Cinven sei das attraktivste. Je STADA-Aktie würden die beiden 66,00 Euro, bestehend aus 65,28 Euro Angebotspreis zuzüglich der voraussichtlich während der laufenden Angebotsfrist von STADA auszuzahlenden Dividende in Höhe von voraussichtlich 0,72 Euro bieten. Das Angebot entspreche einer Prämie von etwa 48,9% auf den Schlusskurs am 9. Dezember 2016, dem letzten Aktienkurs vor dem Aufkommen von ersten konkreten Übernahmegerüchten, und einer Prämie von circa 19,6% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate.Das Angebot bewerte den Arzneimittelhersteller mit einem Unternehmenswert inklusive Schulden von 5,3 Milliarden Euro. Bedingung sei, dass Bain und Cinven mindestens 75% der Anteile angedient würden.Der MDAX-Titel gewinne heute mehr als 11% auf 64,63 Euro. Damit sei die Fantasie bei der STADA-Aktie beendet. Mit dem Übernahmepreis von 66 Euro könnten sich Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR im Juni vergangenen Jahres gefolgt sind, über einen Gewinn von 50% freuen. (Analyse vom 10.04.2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:64,351 EUR +10,47% (10.04.2017, 14:00)