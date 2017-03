Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

56,874 EUR -0,05% (29.03.2017, 14:46)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (29.03.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach endgültigen Zahlen für 2016 sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des hessischen Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Trotz der leichten Abweichungen der endgültigen von den Anfang März gemeldeten vorläufigen Zahlen habe die Präsentation des Geschäftsberichtes für 2016 keine Überraschungen gebracht. Spannender als die Zahlen ist derzeit ohnehin der Übernahmepoker um STADA, bei dem zwei Bietergruppen von Finanzinvestoren die Nase vorn zu haben scheinen, so Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB. Obwohl der STADA-Vorstand die Verhandlungen mit den Interessenten in die Länge ziehe und das Unternehmen versuche, durch die Auflegung eines umfangreichen Zukunftsprogramms die vorhandenen Ertragspotentiale aufzuzeigen und zu heben, was sich nicht zuletzt in höheren Mittelfristzielen niederschlage, sei aktuell wenig Bereitschaft der Bieter erkennbar, die bisher bekannt gewordenen inoffiziellen Gebote von EUR 58 je STADA-Aktie zuzüglich der für 2016 zu zahlenden Dividende (inklusive Schulden ergebe sich daraus ein Transaktionswert von rd. EUR 4,7 Mrd.) nennenswert aufzustocken.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein "halten"-Votum für die STADA-Aktie. Das Kursziel werde bei 60 Euro belassen. (Analyse vom 29.03.2017)