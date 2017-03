Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

55,689 EUR -0,56% (20.03.2017, 11:25)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bietet als einer der weltweit führenden Generika-Hersteller seit über hundert Jahren preisgünstige und qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Bad Vilbel (Hessen) ist auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet, wobei sich die international ausgelegten Geschäftstätigkeiten auf den Pharmamarkt mit offensichtlichen Wachstumspotenzialen konzentrieren. Innerhalb des Gesundheits- und Pharmamarkts fokussiert sich STADA auf die beiden Kernsegmente Generika und Markenprodukte.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des hessischen Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Das Unternehmen habe seine Mittelfristziele bis 2019 erhöht (u.a. Umsatz: 2,65 bis 2,70 (bisher: ca. 2,60; 2016 (vorläufig): 2,15) Mrd. Euro; bereinigtes EBITDA: 570 bis 590 (bisher: ca. 510; 2016:406) Mio. Euro; bereinigtes Nettoergebnis: 250 bis 270 (bisher: ca. 250; 2016: 184) Mio. Euro). Das begründe es mit Zwischenergebnissen des Mitte 2016 eingeleiteten Programms "STADA Plus" (zusätzliches Umsatz- und Einsparpotenzial identifiziert; schnellere Umsetzung der Maßnahmen). Die Erhöhung decke sich mit Einschätzung des Analysten, dass die ursprünglichen Ziele realistisch gewesen seien und Potenzial nach oben gelassen hätten. Zuvor habe der Konzern in Reaktion auf Medienberichte bestätigt, die Gespräche mit den Bietern aufgrund einer Entscheidung des Aufsichtsrats zunächst vertagt zu haben. Zugleich seien Aufsichtsrat und Vorstand der Meinung, dass durch die jüngsten indikativen Angebote der Wert von STADA nicht vollständig widergespiegelt werde. Vermutlich solle die Erhöhung der Mittelfristziele die Kaufinteressenten dazu animieren, ihre Angebote zu erhöhen.Der Analyst erwarte aber weiterhin nicht, dass Angebote durch die Finanzinvestoren von deutlich über 60,00 Euro je Aktie realistisch seien. Gleichzeitig sehe er den Aktienkurs gegen Rücksetzer abgesichert (u.a. zwei Bieterkonsortien; strategischer Käufer nicht auszuschließen; feindliche Übernahme möglich).Börsenplätze STADA-Aktie:Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:55,67 EUR -0,82% (20.03.2017, 11:10)