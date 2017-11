ISIN STADA-Aktie:

Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Der Konzern ist Deutschlands einziger unabhängiger Generika-Hersteller. STADA ist weltweit mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in mehr als 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.167,2 Millionen Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 398 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 177,3 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte STADA weltweit rund 10.900 Mitarbeiter. (10.11.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analystin Siti Salikin von S&P Global:Siti Salikin, Analystin von S&P Global, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen zum Verkauf der Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF), erhöht aber das Kursziel von 66,25 auf 74,40 Euro.Das dritte Quartal des deutschen Generika-Herstellers habe den Erwartungen entsprochen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management habe im Übernahmeprozess durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven das Beste für die STADA-Aktionäre herausgeholt. Diese sollten nun den Kursanstieg zum Ausstieg nutzen.Siti Salikin, Analystin von S&P Global, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die STADA-Aktie von "hold" auf "sell" herabgestuft und sein Kursziel von 66,25 auf 74,40 Euro angehoben. (Analyse vom 10.11.2017)Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:81,21 EUR +0,51% (10.11.2017, 15:20)Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:81,099 EUR +0,25% (10.11.2017, 14:55)