Tradegate-Aktienkurs STADA-Aktie:

56,261 EUR +0,11% (14.02.2017, 10:20)



ISIN STADA-Aktie:

DE0007251803



WKN STADA-Aktie:

725180



Ticker-Symbol STADA-Aktie:

SAZ



NASDAQ OTC Ticker-Symbol STADA-Aktie:

STDAF



Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) bietet als einer der weltweit führenden Generika-Hersteller seit über hundert Jahren preisgünstige und qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an. Das Geschäftsmodell des Unternehmens mit Sitz in Bad Vilbel (Hessen) ist auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet, wobei sich die international ausgelegten Geschäftstätigkeiten auf den Pharmamarkt mit offensichtlichen Wachstumspotenzialen konzentrieren. Innerhalb des Gesundheits- und Pharmamarkts fokussiert sich STADA auf die beiden Kernsegmente Generika und Markenprodukte.



Unter Kosten- und Risikoaspekten ist STADA bewusst nicht in der Forschung nach bzw. Vermarktung von neuen pharmazeutischen Wirkstoffen aktiv, sondern konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten mit - in der Regel pharmazeutischen - Wirkstoffen, die frei von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, sind. (14.02.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) von 46 auf 60 Euro.Nicht erst seit dem Einstieg des aktivistischen Aktionärs AOC, der gut 5% des Aktienkapitals halte, sei der hessische Arzneimittelhersteller Objekt von Übernahmefantasien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit dem Auftauchen des Aktionärs AOC, der den fast vollständigen Austausch des Aufsichtsrates, einen Wechsel an der Vorstandsspitze, umfangreiche Umstrukturierungen mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes und die Abschaffung der Vinkulierung der Namensaktien ausgelöst habe, habe sich aber die Situation zugunsten möglicher Übernahmeinteressenten verändert.Der indikative Angebotspreis von 56 Euro je STADA-Aktie, den Cinven anscheinend zu zahlen bereit sei, entspreche einem Aufschlag von 13% auf den letzten Aktienkurs vor Bekanntwerden der Übernahmepläne. Zuvor sei allerdings auch schon teilweise Übernahmefantasie in der Aktiennotierung eingepreist gewesen, so dass Strauß nur noch begrenztes Potenzial für eine Aufstockung eines möglichen Übernahmeangebots sehe. Hinzu komme, dass STADA stark in Russland und in Großbritannien tätig sei und somit von schwierigen Marktbedingungen und möglichen negativen Auswirkungen des Brexit betroffen sei/wäre, was sich in den Überlegungen für mögliche Übernahmepreise niederschlagen sollte.Börsenplätze STADA-Aktie:Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:56,23 EUR +0,36% (14.02.2017, 10:07)