Kurzprofil SSR Mining Inc.:



SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM), vormals Silver Standard Resources Inc., gegründet am 11. Dezember 1946, ist ein Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb, dem Erwerb, der Erkundung und der Erschließung von Edelmetallressourcen auf dem amerikanischen Kontinent.



Das Unternehmen konzentriert sich auf die Silberproduktion aus der Pirquitas-Mine in Argentinien und die Goldproduktion aus der Marigold-Mine in Nevada, USA. (26.03.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - SSR Mining-Aktienanalyse von Analyst Chris Thompson von PI Financial:Chris Thompson, Analyst von PI Financial, empfiehlt die Aktien des Minenbetreiber SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker Symbol: ZSV, TSE-Ticker-Symbol: SSRM) laut einer Aktienanalyse nunmehr zum Kauf.Die Analysten von PI Financial haben im Zuge einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor ihre Bewertungsmodelle aktualisiert. Im Zuge steigender Gold- und Silberpreise habe sich das Sentiment verbessert. Die aktuellen Perspektiven für Gold und Silber seien wegen der Unsicherheiten in Bezug auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die USD-Schwäche recht gut.SSR Mining Inc. habe in 2018 die Planungen für Marigold, Seabee und Puna übertroffen. Analyst Chris Thompson rechnet damit, dass 2019 für das Unternehmen zum Wachstumsjahr werde. Hinzu komme Entwicklungspotenzial hinsichtlich Marigold.In ihrer SSR Mining-Aktienanalyse stufen die Analysten von PI Financial den Titel von "neutral" auf "buy" hoch und heben das Kursziel von 20,00 auf 22,00 CAD an.