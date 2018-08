Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SPORTTOTAL-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

1,87 EUR +1,08% (21.08.2018, 11:55)



Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

1,855 EUR +0,27% (21.08.2018, 09:44)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (21.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).SPORTTOTAL habe im August zwei Rennstreckenprojekte gewonnen. Die 100%-ige Tochtergesellschaft VENUES GmbH habe sich dabei erfolgreich gegen internationale Konkurrenten wie z.B. AT&T und Siemens durchgesetzt.Mit der RIO MOTORSPORTS LLC sei ein Vorvertrag zur technischen Ausrüstung eines Rennstreckenprojekts in Rio de Janeiro unterzeichnet worden. Das Auftragsvolumen liege für den ersten Bauabschnitt im unteren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich (MONe: rd. 12 Mio. Euro). Der Analyst gehe davon aus, dass ca. 90% des Auftragsvolumens (MONe: 10,8 Mio. Euro) in 2019 bei SPORTTOTAL umsatz- und ertragswirksam werde. Bei einer vom Unternehmen für solche Projektarbeiten avisierten EBIT-Marge von ca. 25% dürfte aus dem Projekt daher für 2019 ein EBIT-Beitrag von etwa 2,7 Mio. Euro resultieren. Für die weiteren Bauabschnitte erwarte er kein nennenswertes zusätzliches Auftragsvolumen.Das zweite Projekt betreffe mit einem Auftragsvolumen im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich (MONe: rd. 4 Mio. Euro) eine Rennstreckenausstattung in St. Petersburg. Die Arbeiten sollten bereits in 2018 beginnen und in 2019 abgeschlossen werden. Anders als beim Projekt in Brasilien dürfte etwa die Hälfte des Projektvolumens in Russland noch im laufenden Jahr realisiert werden (MONe: Umsatz ca. 2,3 Mio. Euro, EBIT ca. 0,6 Mio. Euro). Für 2019 würden dann noch Erlöse von 1,7 Mio. Euro sowie ein Ergebnisbeitrag von 0,4 Mio. Euro verbleiben.Nach der Guidanceanpassung Ende Juni aufgrund eines schwächeren Verlaufs des internationalen Projektgeschäfts habe SPORTTOTAL durch die nun gewonnenen Projekte in Brasilien und Russland gezeigt, dass das Unternehmen über eine durchaus starke Wettbewerbsposition in diesem Bereich verfüge. Da die Projekte bereits in den kürzlich angepassten Unternehmenszielen für 2018 enthalten sein dürften (Umsatz: 42,0 bis 56,0 Mio. Euro, EBIT: -3,0 bis -8,2 Mio. Euro) und der Analyst mit Großprojekten dieser Art gerechnet habe, lasse er seine Modellannahmen für 2018 ff. unverändert.Der Newsflow habe sich für SPORTTOTAL zuletzt wieder etwas aufgehellt. Die bislang ausbleibende Kurserholung dürfte jedoch darauf zurückzuführen sein, dass das volatile Rennstreckenprojektgeschäft nicht zum Kern der Equity Story gehöre. Entscheidend dürfte in den nächsten Quartalen vielmehr der Fortschritt der Streaming-Plattform sporttotal.tv sein.Angesichts des übertriebenen Kursrücksetzers der letzten Wochen stuft Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, die SPORTTOTAL-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 3,50 Euro wieder auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 21.08.2018)