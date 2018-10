Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (31.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) unter die Lupe.Unsere dauerhaften Warnungen vor der Aktie der SPORTTOTAL.tv haben sich als absoluter Volltreffer erwiesen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Für den Kursrutsch der letzten Wochen sollten vor allem die DWS und Allianz Global Investors verantwortlich sein, würden Händler sagen. Beide Fondshäuser hätten die Meldeschwelle von 3% unterschritten und sollten nunmehr mit ihren Verkäufen durch sein.Auf aktuellem Niveau und nach über 70% Kursverlust binnen 52 Wochen würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" einen kurzfristigen Rebound der Aktie nicht ganz ausschließen und seien nun nicht mehr total negativ zur Aktie eingestellt. Strukturell würden sie der Firma jedoch nur geringe Chancen geben, eigenständig erfolgreich zu sein. Ob's ein Partner wie etwa jüngst Ströer als Vermarkter richten könne, werde sich zeigen. CEO Peter Lauterbach und Aufsichtsratschef Michael Kern sowie Aufsichtsratsmitglied Jens Reidel hätten jüngst ein paar Aktien gekauft. Lauterbach für ganze 20 000 Euro. Dürfe es ein wenig mehr sein? Ein insgesamt sehr heißer Rebound-Trade, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen SPORTTOTAL-Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)