Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (06.10.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Rating für die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).SPORTTOTAL habe jüngst H1-Zahlen veröffentlicht, die aufgrund der negativen Einflüsse durch die COVID-19-Pandemie deutlich unter Vorjahr gelegen hätten. Da die im August kommunizierten Jahresziele ("niedrigeres Umsatzniveau bei gleichzeitig verbessertem Ergebnis") diese Entwicklung bereits antizipiert hätten, sei die Guidance bestätigt worden.Lock-Down belaste das Event- und Projektgeschäft erheblich: Die Erlöse seien auf 12,9 Mio. Euro deutlich zurückgegangen (Vj.: 25,2 Mio. Euro). Grund hierfür seien im Wesentlichen die Corona-bedingten Absagen nahezu sämtlicher vorgesehener Reise- und Sportveranstaltungen. Dies habe im Segment LIVE (-45,6% yoy auf 10,0 Mio. Euro) beispielsweise die Aktivitäten der Porsche Experience und im Segment VENUES (-90,5% yoy auf 0,6Mio. Euro) den Fortschritt im Rennstreckenprojektgeschäft betroffen. Einzig der Geschäftsbereich DIGITAL habe die Erlöse um +145,4% yoy auf 2,3 Mio. Euro steigern können.Hierbei seien zwei gegenläufige Effekte zu spüren gewesen. Zum einen sei der Spielbetrieb in fast allen Amateur- und Profiligen in Q2/20 ausgesetzt worden, sodass die Streaming-Plattform keinen neuen Content bekommen habe und folglich auch die Werbeerlöse weitestgehend zum Erliegen gekommen seien. Zudem habe dieser Umstand (temporär) auch den weiteren Rollout erschwert. Zum anderen sei es SPORTTOTAL gelungen, die verfügbaren Kapazitäten für den Betrieb des Fernsehsenders #DABEI einzusetzen. Wegfallende Werbeeinnahmen hätten damit sogar überkompensiert werden können.Auf Ergebnisebene habe sich das EBIT auf -6,4 Mio. Euro (Vj.: -4,2 Mio. Euro) verschlechtert. Zurückzuführen sei dies u.a. auf die fehlenden positiven Ergebnisbeiträge aus der Medialisierung des ADAC TOTAL 24h-Rennens, das gewöhnlich in Q2 stattfinde und im laufenden Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf September verschoben worden sei. Zudem hätten deutlich gestiegene Lizenzaufwendungen für die eingesetzte Kamerasoftware von Dritten belastet. Durch einen positiven Steuereffekt habe sich das Nettoergebnis leicht auf 6,1 Mio. Euro verbessert. Die Liquiden Mittel hätten sich auf 2,7 Mio. Euro (31.12.2019: 5,1 Mio. Euro) verringert. Nach dem H1-Stichtag habe sich durch diverse Kapitalmaßnahmen die Cash-Position jedoch um 5,4 Mio. Euro erhöht.SPORTTOTAL habe erwartungsgemäß schwache H1-Zahlen präsentiert, die deutlich die Spuren der "Corona-Krise" auf das Event- und Projektgeschäft zeigen würden.Da auch die operative Entwicklung in H2/20 - vor allem bei VENUES - mit hohen Unsicherheiten behaftet ist, bleibt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, trotz des ausgewiesenen Upsides bei der "halten"-Empfehlung für die SPORTTOTAL-Aktie. (Analyse vom 06.10.2020)