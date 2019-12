Börsenplätze SPORTTOTAL-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

0,88 EUR -6,58% (23.12.2019, 13:27)



Xetra-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

0,90 EUR -6,64% (23.12.2019, 11:48)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (23.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) vorläufig aus.SPORTTOTAL habe Ende letzter Woche verkündet, dass die Gesellschaft voraussichtlich bis Ende Q1/20 alle noch ausstehenden Aktien an der SPORTTOTAL International SA von der Fuchs Group (19,6%) und weiteren Minderheitsaktionären (29,4%) übernehmen werde und damit das Finanzierungsvorhaben mittels Reserved Alternative Investment Fonds nicht weiter verfolge.Geplant sei gewesen, die EU-Expansion der Streaming-Plattform sporttotal.tv durch eine Partnerschaft mit der Luxemburger Fuchs & Associés Group mit bis zu 250 Mio. Euro zu finanzieren. In mehreren Tranchen sollte Kapital von Family Offices und vermögenden Privatpersonen zur Finanzierung des Kamera-Rollouts ausgezahlt werden. Die erste Tranche im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich sei ursprünglich für Februar dieses Jahrs avisiert worden. Aufgrund von Verzögerungen sowohl bei der Fondsauflage als auch bei der Gewinnung der Mittel, habe sich die Auszahlung bereits deutlich verzögert.Die gänzliche Abkehr von dieser Finanzierungsform kommt für uns jedoch überraschend und wirft Fragen hinsichtlich der Liquiditätslage auf, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Per 30.10. hätten die Liquiden Mittel noch 8,5 Mio. Euro betragen (Cashburn H1/19: 2,6 Mio. Euro). Auf der einen Seite sollte die Vorfinanzierung der VENUES-Projekte damit abgedeckt sein. Auf der anderen Seite benötige SPORTTOTAL für die angestrebte EU-Expansion in den nächsten Jahren nach Erachten der Analysten etwa 40 Mio. Euro. Um das Rollout-Tempo in 2020 nicht deutlich reduzieren zu müssen, würden die Aktienanalysten von der Montega AG innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate davon ausgehen, dass SPORTTOTAL alternative Strategien zur Wachstumsfinanzierung präsentieren werde. Dabei könne es sich u.a. um Kapitalerhöhungen oder eine Fremdfinanzierung durch die Aufnahme von Darlehen handeln.Verschiebungen im Rennstreckenprojektgeschäft hätten SPORTTOTAL Ende Oktober zu einer deutlichen Gewinnwarnung gezwungen. Neben den operativen Schwierigkeiten stehe der Vorstand nun zusätzlich vor der Herausforderung, eine alternative Strategie zur Finanzierung der europaweiten Expansion der Streaming-Plattform sporttotal.tv zu präsentieren.Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten setzt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating für die SPORTTOTAL-Aktie vorläufig aus. (Analyse vom 23.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link