Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids zur Bildung einer gemeinsamen deutschen neuen Bundesregierung mit CDU und CSU wird im Laufe des Sonntags vorliegen (2013 lag bei einer Beteiligung von 78% die Zustimmung bei 76%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass die SPD-Mitglieder mehrheitlich für die Neuauflage der Koalition votieren würden. Damit dürfte der Prozess der Kanzlerwahl vom Bundespräsidenten relativ schnell in Gang gesetzt werden. Diese Wahl dürfte in der Woche vom 12. März abgehalten werden.



Sollten überraschend die SPD-Mitglieder gegen eine Neuauflage der Koalition votieren, dürfte der Euro zum US-Dollar in Richtung von 1,20 USD zurückfallen. Der Prozess der Kanzlerwahl in Deutschland werde aber wohl auch bei einen negativen SPD-Mitgliederentscheid schnell in Gang gesetzt, könnte dann aber auch in Neuwahlen enden. (02.03.2018/ac/a/m)





