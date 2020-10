Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:

59,30 EUR -1,98% (09.10.2020, 17:35)



Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

59,90 EUR -1,16% (09.10.2020, 22:26)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen.



Mit dem einzigartigen BLUEFIELDTM Ansatz und der weltweit führenden SNP Business Transformation Plattform CrystalBridge sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Businesstransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (12.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unter die Lupe.SNP Schneider-Neureither & Partner sei im Wandel zu einem Softwarespezialisten für digitale Transformationsprojekte. Dabei gehe das Heidelberger Unternehmen auch einige wegweisende Vereinbarungen mit namhaften Partnern wie Microsoft, T-Systems oder IBM ein. Im September sei mit dem IT-Riesen Fujitsu eine weitere Referenzadresse dazugekommen. Dass sich diese Strategie auszahle, dürften die kommenden Quartalsberichte eindrucksvoll belegen.Die Rahmenbedingungen würden passen. Die digitale Transformation nehme Fahrt auf. Eine veraltete Dateninfrastruktur könne sich kein Unternehmen leisten. Daran ändere sich auch durch die Corona-Krise nichts. Dieser Megatrend spiele SNP als Anbieter von Software für digitale Transformationsprozesse in die Karten.Neben den starken operativen Aussichten stehe kurzfristig auch die Charttechnik im Mittelpunkt: Nach dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 60 Euro und einem Verlaufshoch bei 65,10 Euro (2.Oktober) sei die NP-Aktie zunächst wieder auf das Ausbruchsniveau zurückgefallen. Könne sich der Kurs nun wieder von der 60-Euro-Marke lösen, wäre der Weg für eine Trendfortsetzung in Richtung 70 Euro geebnet. "Der Aktionär" spekuliere weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SNP-Aktie: