42,70 EUR +1,67% (21.05.2020, 13:59)



42,70 EUR 0,00% (21.05.2020, 13:35)



DE0007203705



720370



SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen.



Mit dem einzigartigen BLUEFIELDTM Ansatz und der weltweit führenden SNP Business Transformation Plattform CrystalBridge sind die Voraussetzungen geschaffen, einen Industriestandard für automatisierte Businesstransformationen zu setzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (21.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unter die Lupe.Eine reduzierte Jahresprognose und eine überraschende Personalie hätten dem SDAX-Titel zuletzt zugesetzt. Habe die SNP-Aktie Ende April noch über 56 Euro notiert, sei das Papier Mitte Mai für unter 40 Euro gehandelt worden. Doch nun scheinen die Nachrichten verdaut, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Vor wenigen Tagen sei bekannt geworden: Der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld verlasse den SNP-Verwaltungsrat nach nicht einmal einem Jahr. Er habe dort den als aktivistisch geltenden Finanzinvestor AkrosA Private Equity vertreten, dem er selbst angehöre. AkrosA halte seit dem Einstieg Anfang 2019 rund neun Prozent der SNP-Aktien. In einer Pflichtmitteilung habe es kurz und knapp geheißen, dass Kleinfeld mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsgremium ausscheide. Über die Hintergründe habe SNP nichts mitgeteilt. Die Sorge, AkrosA würde nun auch seine Beteiligung reduzieren, habe den Kurs belastet. Bisher habe es aber noch keine entsprechenden Stimmrechtsmitteilungen gegeben.Ebenfalls positiv: Michael Eberhardt, der vor einem Jahr das SNP-Managementteam als neuer Chief Operating Officer (COO) verstärkt habe, bleibe dem Vernehmen nach weiter an Bord. Er genieße in Finanzkreisen höchste Anerkennung und gelte als treibende Kraft bei der strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft und damit auch der Steigerung der Profitabilität.Hier habe das Software- und Beratungsunternehmen zuletzt etwas zurückrudern müssen - zumindest kurzfristig. Die Heidelberger hätten das Q1/2020 zwar mit einem deutlichen Umsatzanstieg abgeschlossen. In Q2 dürfte die Gesellschaft durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch etwas ausgebremst werden. Ab dem dritten Quartal sollte es dann schon wieder verbesserte Kennzahlen geben.Kurzum: Die SNP-Aktie sollte ihre Aufwärtsbewegung in Richtung 50 Euro und mehr schon bald wieder aufnehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link