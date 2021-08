Seit einigen Jahren müsse die SNB immer mal wieder Fremdwährungen zukaufen, um einer zu starken Aufwertung des Franken entgegenzuwirken. Dadurch habe sich bei der Notenbank ein hoher Berg an Devisenreserven angehäuft. Dieser sei laut SNB-Angaben derzeit zu 23 Prozent in Aktien angelegt.



Aus den Daten der SEC vom Freitag gehe hervor, dass die SNB Ende des zweiten Quartals Aktien von 2.642 US-Unternehmen gehalten habe. Gesamtwert: 162,1 Milliarden Dollar. Noch nie sei der Wert der von der SNB gehaltenen US-Aktien höher gewesen. Zum Vergleich: Ende des dritten Quartals 2019 seien es gerade einmal 94,1 Milliarden Dollar gewesen, Ende des ersten Quartals 2021 seien es 150 Milliarden Dollar bei 2.482 Aktien gewesen.



Bei so vielen Aktien seien natürlich alle bekannten Namen dabei. So halte die SNB Amazon-Aktien im Wert von sechs Milliarden Dollar, bei Apple seien es sogar 9,3 Milliarden Dollar. Auch in den Elektroautobauer Tesla hätten die Schweizer mehr als zwei Milliarden Dollar investiert.



Wie die SNB auf ihrer Homepage schreibe, würden die Aktien ausschließlich passiv bewirtschaftet, indem breite Marktindizes abgebildet würden. Die Notenbank betreibe also kein Stock-Picking. Es zeige aber, dass Aktien ein wichtiges Instrument seien, um langfristig ein Vermögen aufzubauen. (09.08.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Schweizer Nationalbank SNB investiert einen Teil ihrer Devisenreserven in Aktien - insbesondere in den USA, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Wie aus am Freitag veröffentlichten Daten hervorgehe, sei das für die Notenbank ein lukratives Geschäft. Sie habe im Zuge der Hausse an der Wall Street ein Aktienportfolio in Höhe von 162 Milliarden Dollar angehäuft. Amazon, Apple und Co dürften natürlich nicht fehlen.