Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (15.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) unverändert zu kaufen.Die am vergangenen Freitag veröffentlichten Q3-Zahlen würden den bereits in Q2 ersichtlichen Aufwärtstrend der operativen Lage von SMT Scharf eindrucksvoll bestätigen. Die Aktienanalysten von der Montega AG sähen sich damit in ihrer positiven Sicht auf den Investment Case bestärkt.Beim Konzernerlös habe SMT Scharf nach 9M einen Zuwachs von 46,0% yoy auf 53,9 Mio. Euro verzeichnet. Für Q3 impliziere dies ein Umsatzniveau von 23,1 Mio. Euro (+73,8% yoy), womit sich das Wachstum gegenüber dem bereits starken Q2 (+54,2% yoy auf 20,0 Mio. Euro) nochmals beschleunigt habe und auch leicht über der Erwartung der Aktienanalysten von der Montega AG gelegen habe (MONe: 22,2 Mio. Euro).Wenig überraschend habe dabei das von den massiven Nachbuchungen in China getriebene Neuanlagengeschäft (s. Comment vom 04.10.2021) einen sprunghaften Anstieg von 143,9% yoy auf 13,1 Mio. Euro verzeichnet. Auch das margenstarke After-Sales- und Service-Geschäft habe mit 26,6% auf 10,0 Mio. Euro wieder signifikant zulegen können. Hier mache sich die Belebung der globalen Bergbauaktivitäten infolge der gestiegenen Rohstoffpreise bemerkbar, wodurch die Bergwerksbetreiber wieder verstärkt in Ausrüstung für den Untertagebau investieren und Wartungsrückstände aufholen würden, die während der Corona-bedingten Einschränkungen entstanden seien.Auf geographischer Ebene sei auch in Q3 das Geschäft in China mit 14,8 Mio. Euro (+190,2% yoy; Anteil: 64,1%) der zentrale Treiber gewesen. Daneben sei die vor allem positive Entwicklung in Afrika hervorzuheben, wo SMT Scharf seinen Umsatz erneut zweistellig habe steigern können (+15,4% yoy). Wesentlicher Grund hierfür seien erfreuliche Fortschritte bei der strategischen Partnerschaft mit Polymetal, im Zuge derer SMT Scharf über seine Tochter in Südafrika in Q3 erste elektrobetriebene Fahrlader und Untertage-LKWs ausgeliefert habe.Die Anfang Oktober erhöhten Jahresziele (Umsatz: 75 bis 80 Mio. Euro; EBIT: 9 bis 11 Mio. Euro) habe der Vorstand nochmals bestätigt. Angesichts des starken 9M-Resultats würden die Aktienanalysten von der Montega AG sowohl umsatz- als nun auch ergebnisseitig das jeweils obere Ende für realistisch erreichbar erachten, weswegen sie ihre EBIT-Prognose nochmals erhöht hätten. So deute etwa der trotz des starken Erlösanstiegs weiterhin hohe Auftragsbestand per Ende Q3 (35,8 Mio. Euro; +17,8% yoy) auf ein dynamisches Sentiment in den kommenden Wochen hin. Zudem sollten sich gemäß Vorstand in Q4 allein aus weiteren Nachbuchungen in China nochmals ein Umsatzbeitrag im niedrigen zweistelligen und ein Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich ergeben.Die Q3-Zahlen seien nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG ein starker Beleg für das dynamische Momentum, das SMT Scharf derzeit in wichtigen Märkten wie China erfahre.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 17 Euro für die SMT Scharf-Aktie. (Analyse vom 15.11.2021)